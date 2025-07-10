世上最不健康12款飲料！　「健康飲品」竟是糖分炸彈

▲含糖飲料可口好喝，卻帶來健康隱患。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

美國健康資訊網站「Eat This, Not That」整理出12款「地球上最不健康的飲料」，其中一些含糖量比糖果還多，另一些甚至被標榜為健康飲料。而根據美國心臟協會（AHA），一名男性每日攝取的添加糖不應超過36克（9茶匙或150卡路里），女性則不應超過25克（6茶匙或100卡路里）。

12、百事可樂（Pepsi）

▼1瓶鋁罐裝含糖量高達41公克，幾乎等於8塊Oreo餅乾。（圖／翻攝沃爾瑪）

11、亞歷桑納「綠茶」（AriZona Green Tea）



▼1瓶含糖量約42公克，幾乎是女性每日建議攝取量的2倍。美國頂尖醫療機構「克里夫蘭診所」指出，它含有的高果糖漿，與體重增加、心臟疾病、糖尿病、高膽固醇、發炎等重大疾病有關。（圖／翻攝沃爾瑪）

10、巴克「麥根沙士」（Barq’s Root Beer）



▼1瓶鋁罐含有44公克的糖與大量高果糖漿，甚至還有咖啡因。（圖／翻攝沃爾瑪）

9、威氏「葡萄汁」（Welch’s Grape Concord Juice）



▼看起來像是出現在幼童午餐桌上的飲料，實際上1小罐寶特瓶就有44公克的糖，更像是成人等級的液態糖果。（圖／翻攝沃爾瑪）

8、激浪（Mountain Dew）



▼每瓶含有46公克的糖與高咖啡因，對於新陳代謝造成雙重打擊。（圖／翻攝沃爾瑪）

7、星巴克「瓶裝星冰樂」（Starbucks Bottled Frappuccino）



▼1小罐玻璃瓶就含有46公克的糖，超過大多數的甜點。（圖／翻攝沃爾瑪）

6、Naked Juice藍果汁（Naked Blue Machine Juice）

▼看起來像是健康飲品，實際上是水果糖漿，儘管沒有額外添加糖，但這款濃縮果泥含有52公克糖，就像汽水一樣，能夠讓你的血糖飆升。（圖／翻攝沃爾瑪）

5、Naked Juice綠果汁（Naked Green Machine Juice）



▼標籤上寫著「健康」，但主要是濃縮果汁而非真正的綠色蔬菜。此外，這款飲料缺乏纖維，蛋白質與鈣含量低，還有高達53公克糖。（圖／翻攝沃爾瑪）

4、AriZona真釀南方甜茶（AriZona Real Brewed Sweet Tea Southern Style）



▼雖以划算著稱，卻是「糖分陷阱」，每罐鋁罐含有53公克糖，是每日建議攝取量的2倍多。（圖／翻攝沃爾瑪）

3、魔爪（Monster）能量飲料



▼每罐含有54公克糖，加上興奮劑，「你得到了一罐讓人坐立難安的混亂飲料。」（圖／翻攝沃爾瑪）

2、Naked Juice芒果汁（Naked Mighty Mango Juice）



▼每罐含有57公克糖，比一條士力架（Snickers）加上一罐8盎司可樂還要多。（圖／翻攝沃爾瑪）

1、亞歷桑納「蜂蜜人參綠茶」（AriZona Green Tea with Ginseng and Honey）



▼每罐含有68公克糖，等於一次攝入2、3天份量。高果糖玉米糖漿也與肥胖、胰島素抵抗、脂肪肝等疾病密切相關。少量的蜂蜜、人參、維他命C，不足以彌補糖分帶來的負面影響。（圖／翻攝沃爾瑪）