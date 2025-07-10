　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

世上最不健康12款飲料！　「健康飲品」竟是糖分炸彈

▲▼飲料,果汁,杯子,約會。（圖／VCG）

▲含糖飲料可口好喝，卻帶來健康隱患。（示意圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

美國健康資訊網站「Eat This, Not That」整理出12款「地球上最不健康的飲料」，其中一些含糖量比糖果還多，另一些甚至被標榜為健康飲料。而根據美國心臟協會（AHA），一名男性每日攝取的添加糖不應超過36克（9茶匙或150卡路里），女性則不應超過25克（6茶匙或100卡路里）。

12、百事可樂（Pepsi）

▼1瓶鋁罐裝含糖量高達41公克，幾乎等於8塊Oreo餅乾。（圖／翻攝沃爾瑪）

▲▼ 世上最不健康12款飲料！　「健康飲品」竟是糖分炸彈 。（圖／翻攝沃爾瑪）

11、亞歷桑納「綠茶」（AriZona Green Tea）

▼1瓶含糖量約42公克，幾乎是女性每日建議攝取量的2倍。美國頂尖醫療機構「克里夫蘭診所」指出，它含有的高果糖漿，與體重增加、心臟疾病、糖尿病、高膽固醇、發炎等重大疾病有關。（圖／翻攝沃爾瑪）

▲▼ 世上最不健康12款飲料！　「健康飲品」竟是糖分炸彈 。（圖／翻攝沃爾瑪）

10、巴克「麥根沙士」（Barq’s Root Beer）

▼1瓶鋁罐含有44公克的糖與大量高果糖漿，甚至還有咖啡因。（圖／翻攝沃爾瑪）

▲▼ 世上最不健康12款飲料！　「健康飲品」竟是糖分炸彈 。（圖／翻攝沃爾瑪）

9、威氏「葡萄汁」（Welch’s Grape Concord Juice）

▼看起來像是出現在幼童午餐桌上的飲料，實際上1小罐寶特瓶就有44公克的糖，更像是成人等級的液態糖果。（圖／翻攝沃爾瑪）

▲▼ 世上最不健康12款飲料！　「健康飲品」竟是糖分炸彈 。（圖／翻攝沃爾瑪）

8、激浪（Mountain Dew）

▼每瓶含有46公克的糖與高咖啡因，對於新陳代謝造成雙重打擊。（圖／翻攝沃爾瑪）

▲▼ 世上最不健康12款飲料！　「健康飲品」竟是糖分炸彈 。（圖／翻攝沃爾瑪）

7、星巴克「瓶裝星冰樂」（Starbucks Bottled Frappuccino）

▼1小罐玻璃瓶就含有46公克的糖，超過大多數的甜點。（圖／翻攝沃爾瑪）

▲▼ 世上最不健康12款飲料！　「健康飲品」竟是糖分炸彈 。（圖／翻攝沃爾瑪）

6、Naked Juice藍果汁（Naked Blue Machine Juice）

▼看起來像是健康飲品，實際上是水果糖漿，儘管沒有額外添加糖，但這款濃縮果泥含有52公克糖，就像汽水一樣，能夠讓你的血糖飆升。（圖／翻攝沃爾瑪）

▲▼ 世上最不健康12款飲料！　「健康飲品」竟是糖分炸彈 。（圖／翻攝沃爾瑪）

5、Naked Juice綠果汁（Naked Green Machine Juice）

▼標籤上寫著「健康」，但主要是濃縮果汁而非真正的綠色蔬菜。此外，這款飲料缺乏纖維，蛋白質與鈣含量低，還有高達53公克糖。（圖／翻攝沃爾瑪）

▲▼ 世上最不健康12款飲料！　「健康飲品」竟是糖分炸彈 。（圖／翻攝沃爾瑪）

4、AriZona真釀南方甜茶（AriZona Real Brewed Sweet Tea Southern Style）

▼雖以划算著稱，卻是「糖分陷阱」，每罐鋁罐含有53公克糖，是每日建議攝取量的2倍多。（圖／翻攝沃爾瑪）

▲▼ 世上最不健康12款飲料！　「健康飲品」竟是糖分炸彈 。（圖／翻攝沃爾瑪）

3、魔爪（Monster）能量飲料

▼每罐含有54公克糖，加上興奮劑，「你得到了一罐讓人坐立難安的混亂飲料。」（圖／翻攝沃爾瑪）

▲▼ 世上最不健康12款飲料！　「健康飲品」竟是糖分炸彈 。（圖／翻攝沃爾瑪）

2、Naked Juice芒果汁（Naked Mighty Mango Juice）

▼每罐含有57公克糖，比一條士力架（Snickers）加上一罐8盎司可樂還要多。（圖／翻攝沃爾瑪）

▲▼ 世上最不健康12款飲料！　「健康飲品」竟是糖分炸彈 。（圖／翻攝沃爾瑪）

1、亞歷桑納「蜂蜜人參綠茶」（AriZona Green Tea with Ginseng and Honey）

▼每罐含有68公克糖，等於一次攝入2、3天份量。高果糖玉米糖漿也與肥胖、胰島素抵抗、脂肪肝等疾病密切相關。少量的蜂蜜、人參、維他命C，不足以彌補糖分帶來的負面影響。（圖／翻攝沃爾瑪）

▲▼ 世上最不健康12款飲料！　「健康飲品」竟是糖分炸彈 。（圖／翻攝沃爾瑪）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 5222 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沈慶京將交保！　金額至少上億
快訊／某國中棒球隊國3翻車　8學生教練送醫
鄭麗君還在華府！台美關稅繼續談　有共識推進次輪實體談判
震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有　48年來罕見規
長庚醫泛舟溺斃！遭酸「自找的」　家屬悲痛發聲明
網嗆經濟部光電板未回收！　旭東5聲明打臉：是「走道板」
快訊／艋舺19歲男陳屍竹聯幫據點！主嫌落網　再逮4名未成年
上百民眾受困！　糧食剩7天…大武村長拍片求救

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／印度北部規模4.5地震！　首都新德里明顯搖晃

川普送中國大禮！　分析點名「這產業」霸主地位恐換人

尹錫悅「蹲3坪牢房」沒冷氣吹！看守所菜單曝　前總統維安遭取消

川普銅關50％！家電汽車恐漲價引發通膨　衝擊半導體電動車

每天都收到　女家門口被「破百件包裹」堆1年崩潰：不是我訂的

世上最不健康12款飲料！　「健康飲品」竟是糖分炸彈

德州洪災119死前後對比曝光　河水45分鐘升8公尺奪命

沖繩海邊「男男活春宮」！　24歲男激戰50多歲大叔被逮

最新22國稅率一次看！川普關稅下重手　這國狂增40％

尹錫悅「叛國新罪名」曝：蓄意挑釁北韓！　獲釋4個月又被逮

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

【紫南宮大淹水】雨炸南投「廣場變泳池」

【跨越80歲的友誼】萌娃放學就黏鄰居爺爺...搬家當場淚崩QQ

【超長人龍】鹿港暴雨後「400人苦等倒垃圾」 網友封為史詩級災難！

粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟

花蓮搜救犬Wilson「往巨石間猛鑽」示意有人　初出任務就建功

快訊／印度北部規模4.5地震！　首都新德里明顯搖晃

川普送中國大禮！　分析點名「這產業」霸主地位恐換人

尹錫悅「蹲3坪牢房」沒冷氣吹！看守所菜單曝　前總統維安遭取消

川普銅關50％！家電汽車恐漲價引發通膨　衝擊半導體電動車

每天都收到　女家門口被「破百件包裹」堆1年崩潰：不是我訂的

世上最不健康12款飲料！　「健康飲品」竟是糖分炸彈

德州洪災119死前後對比曝光　河水45分鐘升8公尺奪命

沖繩海邊「男男活春宮」！　24歲男激戰50多歲大叔被逮

最新22國稅率一次看！川普關稅下重手　這國狂增40％

尹錫悅「叛國新罪名」曝：蓄意挑釁北韓！　獲釋4個月又被逮

中信女神2個月沒來MC「男醫3度堅稱懷孕了」！委屈：就沒有性行為

密集恐懼症注意！遊客「餵鯰魚」數百條瘋搶食　震驚千萬人

5歲兒賴床不肯刷牙上學！媽狂揍屁股打到瘀青挨告...無罪原因曝

朱立倫喊增2300億就不擋院版特別條例　行政院：恐需舉債要審慎考量

認識半個月「感覺她還不錯」　桃園男交出1物慘賠53.8萬元

家暴殺妻美女主播揭「受暴為何不走」！曝真實困境：連我都不知怎麼辦

黃鐙輝放棄台積電工程師闖蕩演藝圈！　後悔「不知賺那麼多」真實心聲曝

實測隔熱紙貼玻璃「透光率70%剩60%」　民團批：納管打假球

陸屁孩上男同志App釣魚　約出後圍毆羞辱：你是不是1？

視導M1A2T實彈射擊　賴清德：未來搭配無人機落實戰略目標

【泰格與雪兒】朋友跟另一半私聊

國際熱門新聞

即／川普：8月1日起加徵進口銅關稅50％

川普追加8國關稅名單「沒有台灣」　巴西最重50％

最新22國關稅稅率一次看　這國狂增40％

義35歲男「遭吸入飛機引擎」攪成肉塊亡！

回嗆川普　巴西總統誓言「回敬美國」

世上最不健康飲料　「健康飲品」上榜

川普狠課巴西50%關稅　竟是替好友復仇

巴西大踩雷！　川普最新關稅課徵50％「針對性極強」

遭2比特犬攻擊　泰拳男苦戰5分鐘驚險逃死

妻拒做愛！家暴夫嗆「被別人性侵」竟成真

30歲女搭11小時飛機「落地10分鐘」倒地亡！

輝達市值一度破4兆創紀錄！　美股收高217點

港媒：台灣「談判籌碼用盡」關稅恐不只25%

快訊／尹錫悅再度被捕！　湮滅證據之虞羈押

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

芥末章魚驚見「藍環」觸角　他嘴唇發麻衝急診

即／川普公布最新7國「關稅信」最高被課30%

全台最大「貴族世家」分店今開幕

高息ETF爆「超配」遭金管會揪出　00918下次配息添變數

即／桃園市區深夜氣爆！1男腳掌都是血倒地

台灣首款油電動力125機車開賣

女舍監約砲已婚男師！辦公室、宿舍變砲房

新莊悲劇！女告知父親「出門一下」墜樓慘死

少年打死人竟伴屍大睡　被叫醒喊：他昨晚還有在動 

震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有

20縣市豪大雨特報！1地雨量恐飆600mm

游泳教練太帥！媽媽們搶送小孩上課

苦日子結束了！2025甩開小人TOP3生肖

3歲童當拖把「拖教室」！高雄某幼兒園爆虐待　

「千年一遇美少女」橋本環奈被爆要結婚了

更多

最夯影音

更多

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面