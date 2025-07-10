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赴網友家讀書竟被性侵！女大生被壓床打肚　淫男嗆：想被輪嗎？

▲▼女生發胖徵兆。（圖／Unsplash）

▲北部1名女大生第一次見網友遭侵犯，咬手掙扎無效。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

有性侵前科的吳姓男子透過交友軟體認識1名女大生，雙方相約在吳男家中見面唸書，吳男期間假藉按摩為名，將人抱上腿、再壓制在床施暴，並恐嚇「妳想要很多人還是一個人？」威脅找人輪流侵犯。女大生因害怕不敢反抗，事後報警並驗出全身多處瘀傷。士林地院審理後，依強制性交罪判處吳男有期徒刑4年，全案可上訴。

2022年間，女大生小美（化名）與吳男透過交友軟體認識，2人訊息中雖有性暗示，但從未真正見過面。案發當日，小美赴吳男租屋處見面唸書，不料剛坐下不到幾分鐘，吳男竟突然將她抱到腿上，謊稱要「按摩太陽穴」，當小美拒絕並掙扎時，吳男立刻將她強壓至床上，甚至出拳毆打腹部、抓住手腕，威脅若不乖從就會「叫很多人來」。

小美驚恐之下不敢再掙扎，只能照吳男指示自行脫下褲子。吳男接著強行脫下其內褲，對她進行親吻、咬胸、撫摸陰部等性行為，並最終以生殖器性侵，儘管小美一度請求對方「不要」，但仍遭吳男違意性侵。

事後，小美搭乘捷運時情緒崩潰，致電友人痛哭表示「我被性侵」，在對方建議下於某捷運站下車報警。警方帶她驗傷後發現，小美身上有多處瘀傷、處女膜也有裂傷，且採證結果發現其身上多處有與吳男DNA相符的染色體。

吳男挨告後辯稱，2人是在「約砲軟體」認識，訊息往來中彼此皆有性暗示，且小美對親吻、抱抱也沒有反抗，應屬合意性交。他還反控「有仙人跳的感覺」，懷疑對方動機不單純。

法官不採信其辯詞，指出小美歷次供詞前後一致，且在偵訊與法庭均具結陳述，內容細節完整可信，並無誣告動機，縱使雙方曾聊過性話題，或透過具性暗示的交友平台認識，並不代表女性見面後就自動同意性行為，吳男明知對方反抗仍以暴力與脅迫性交，構成強制性交罪。

合議庭認，吳男初見面就以該手段滿足性慾，毫無尊重他人性自主的意識，犯後又全盤否認、態度不悔，且過去就曾因對未滿14歲少女性交遭判刑，服刑出獄不到8年就再犯，毫無悔意，故依強制性交罪，處有期徒刑4年。

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