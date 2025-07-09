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基隆男開心迎娶越南某！來台4天就失聯　2年無音訊心死訴離婚

基隆一名男子阿樂（化名）2023年初開心迎娶越南妻子阿妙（化名），並在2023年2月8號在台灣辦理登記結婚。誰知，阿妙來台的第4天就找藉口一去不回，2年來毫無音訊。（示意圖／翻攝pixabay）

▲ 基隆一名男子迎娶越南妻子，不料妻子來台的第4天就找藉口一去不回。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

基隆一名男子阿樂（化名）2023年初開心迎娶越南妻子阿妙（化名），並在2023年2月8號在台灣辦理登記結婚。誰知，阿妙來台的第4天，阿樂帶她與家人一同到基隆廟口吃午飯，阿妙告訴阿樂「要去上廁所」後，就此一去不回。阿樂事後報警並調閱監視器，發現當天有一輛車前來接走阿妙，疑似早有預謀。2年多過去，阿妙從此音訊全無，人間蒸發，阿樂無奈之下向法院訴請離婚。基隆地方法院日前審理後，認定雙方婚姻已無法維繫，裁定准予離婚。

判決書指出，阿樂表示與妻子越南籍妻子阿妙先前曾在越南辦理結婚手續，之後又依規定於2023年2月8日在台灣完成結婚登記，阿妙並於同年2月26日來台居住。阿樂指出，阿妙入境台灣後，兩人曾短暫同住，但在第四天便無故離家，從此失去聯繫。他曾嘗試以電話聯絡，又透過社群軟體發送訊息，最後報警協尋，但仍未得到任何回應。

阿樂母親也在出庭作證時指出，在阿妙失蹤當天，一家人前往基隆廟口夜市用餐，席間阿妙突然以「要上廁所」為由離席，一家人等候多時仍未見她回來，後來報警處理，警方調閱監視器時發現，當天有一輛車輛特地前來接走阿妙，疑似早已安排好離開計畫，從此再也沒有與男子及其家人聯繫。

阿國主張妻子並未與家人發生糾紛，也不清楚其行蹤，因為失聯已經2年，無奈只能向法院訴請離婚。而在審理期間，法院依法傳喚阿妙應訊，亦寄送書面通知，但她既未到庭，也未提交任何書狀說明立場。

法官審酌全案後指出，女方自離家後即未返回夫妻共同住所，亦未向男方表達任何意圖或說明，雙方夫妻關係早已名存實亡。法院認為本案已符合《民法》第1052條所規定「難以維持婚姻之重大事由」，且該事由並非由男方所造成，因此判准離婚。全案仍可依法上訴。

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