32歲女星欠租1年　警破門驚見「遺體嚴重腐敗」！陳屍20天無人知

▲ 胡麥拉因出演實境秀累積不少粉絲。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴基斯坦女星暨模特兒胡麥拉（Humaira Asghar）因知名實境節目《Tamasha Ghar》竄紅，近日卻驚傳死訊。她因租約到期1年仍未搬離，警方接獲法院命令前往執行強制驅離時，卻在她住處發現遺體，據信死亡已有約20天。

《太陽報》報導，32歲的胡麥拉生前獨自住在喀拉蚩這間公寓已有7年，但因積欠房租超過1年，法院近日下令強制驅離，警方破門而入後卻發現她明顯死亡，疑似已經過20天，遺體嚴重腐爛。

▲ 胡麥拉在住處被發現時已明顯死亡。（圖／翻攝自IG）

高級警官拉札（Syed Asad Raza）表示，從現場狀況判斷，「這具屍體似乎已經有好幾天了。」參與調查的法醫賽義德（Summaiya Syed）透露，「屍體已進入晚期腐敗階段」。現場未發現外力入侵跡象，初步已排除他殺可能，死因仍有待進一步調查。

胡麥拉曾參與類似《老大哥》（Big Brother）的真人實境秀《Tamasha Ghar》，出演電影《Jalaibee》，也曾贏得選美冠軍頭銜，Instagram擁有逾70萬粉絲，最後發文停留在去年9月，死訊曝光後震驚的網友紛紛湧入留言哀悼。

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