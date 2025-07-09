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大陸 大陸焦點 特派現場

元朗2條「中試線」啟動倒數　香港微電子院聚焦第三代半導體

大陸中心／台北報導

港府在去年9月成立微電子研發院，負責研究第三代半導體，行政總裁高騰先前接受《文匯報》等媒體採訪時指出，中試線是微電子產業流程中連接創新研究與量產之間的關鍵環節，科研產品必須經過中試線的測試認證，才可投入量產，不過，由於高投入和高成本，非一般企業所能承擔，導致微電子設計往往未能快速商品化，未來這兩條中試線將填補中試缺口縫隙，為香港做好連接創新研究與量產的橋樑，以滿足企業和大學的中試需求。

▲▼港府成立香港微電子研發院（MRDI）。（圖／翻攝自香港微電子研發院官網）

▲港府成立香港微電子研發院（MRDI）。（圖／翻攝自官網）

他表示，香港的大學在微電子領域具前瞻研發優勢，惟於晶片中試階段遇到難題，主因是大學實驗線與實現量產晶元的量產線所用的設備並不相同，甚至存在巨大差異。因此，業界須解決大量技術和工程問題，才能符合量產所要求的穩定性、一致性、可靠性、低成本等。為此，MRDI在元朗創新園設置以量產設備搭建、兼顧研發靈活性的中試平台，可更具彈性地為第三代半導體的科研成果進行試產，大大提升了大學及業界創科發展的可能性，有助相關科研成果快速「落地」。

高騰指出，至於MRDI發展方向，未來將專注支援第三代半導體，因為這項技術在新能源汽車、數據中心，以及再生能源等領域應用規模增長迅速。以無人機為例，採用第三代半導體可達至顯著節能效果，有助減輕電路重量，直接增加無人機的續航力；至於現時灸手可熱的AI技術，則面對AI處理器耗電極大的問題，第三代半導體則可提高電源轉換效率，從而降低運維成本，減碳排放。隨着第三代半導體技術不斷改進，以及製造成本不斷降低，其市場應用潛力巨大。

高騰曾在全球著名、總部位於比利時的半導體領先研究機構IMEC研習及工作20年，他也曾為IMEC中國的首任總經理，及多家大陸微電子機構的高層。

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