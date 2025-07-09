連辦21屆！中華大學「科技與社會學術研討會」　推動跨域對話

▲ 中華大學舉辦第21屆「科技與社會學術研討會」。（圖／中華大學提供）

生活中心／綜合報導

中華大學攜手中華民國地區發展學會連續舉辦第21屆「科技與社會學術研討會」，以「智慧・永續・淨零」為主題，集結來自產官學研各界專家學者，發表近30篇論文，深入探討人工智慧、智慧城市與永續發展等關鍵議題，正式邁入第三個十年的嶄新里程碑。

中華大學觀光學院院長暨中華民國地區發展學會理事長張馨文表示，研討會從解鴻年副校長創辦至今，儼然成為學術界標竿與政策思潮交流的重要平台。今年特別邀請台灣設計研究院研發長劉世南，以「新啟蒙時代：人工智慧帶來的文明未來」為題發表專題演講，深入探討AI發展與人類價值的共構關係。藉由研討會激發想像、凝聚共識，為智慧、永續與淨零的未來一起努力！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 研討會邀請全台專家學者聚焦「智慧城市」與「都市更新」議題。（圖／中華大學提供）

劉世南研發長說明，AI是當代最具顛覆性的科技，不僅重新定義智慧與創造力，更挑戰人類對幸福與人文的反思。他強調，科技若無社會價值的引導，將可能走向失控；唯有結合人文精神與設計思維，才能迎接真正的進步。他也分享MIT設立跨域設計學院的案例，說明新時代需要整合科技、社會與人類知識的「智慧協作」。

中華大學校長劉維琪指出，無論是透過歷史文本探勘推動中國江豚復育、以基因分析掌握紅火蟻的擴散路徑，或是將AI應用於人文藝術創作，都是「科技應用於社會」的具體展現。同時肯定張馨文院長與解鴻年副校長長年來的投入與貢獻，並強調中華大學將持續打造智慧永續的學術平台，促進知識創新與社會實踐。

▲ 眾人於研討會後合影留念。（圖／中華大學提供）

研討會內容豐富精彩，下午舉行兩場主題論壇，聚焦「智慧城市」與「都市更新」。臺北市立大學前瞻運輸研究中心張學孔教授認為，人本交通和大眾運輸能徹底解決大新竹交通問題的對策，並以新竹一年車禍傷亡損失足以興建20公里輕軌，說明大衆運輸系統刻不容緩；國立成功大學林峰田教授提出各系統之上應有一整合資訊系統，以免部門重複投資浪費。

衛仕科資安股份有限公司呂俊宏董事長則指出，大新竹有訂定智慧城市產業標準的實力，應更大膽提供實證場域等。將近30篇的論文發表，涵蓋AI應用、轉型治理與權力轉移理論等主題，展現各界研究者豐碩成果。