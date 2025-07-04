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碩士男速食店露鳥！女高中生嚇壞　他辯：與妻性生活不協調

▲桃園市廖姓男子於2023年2月間見少女獨自在家，誆稱竟遺失闖入屋內，卻連續對少女與姐姐強制猥褻得逞，事後還露鳥獻寶，姐妹花趕緊報警提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲碩士男在速食店露鳥，嚇壞女高中生。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名呂姓男子去年5月間，在某速食店內對女高中生公然裸露下體並自慰，嚇得對方趕緊報警，法院審理時，他辯稱覺得女高中生很成熟應該已經成年，加上他和妻子性生活不協調才露鳥。但法官發現，呂男從國中起就有類似行為，雖曾就醫控制但效果不佳，審理後依成年人故意對少年犯公然猥褻罪判刑3月，得易科罰金，並須接受2年監護治療。

據了解，呂男已有多次在公共場所或速食店露鳥的紀錄，最近一次是今年6月17日在知名連鎖咖啡店內，而6月15日呂男也涉嫌在新堀江商圈「遛鳥」，都被一併依妨害風化罪將其函送高雄地檢署偵辦。

判決指出，去年5月5日晚間，呂男行經新興區某連鎖速食店，發現一名女高中生獨自在二樓靠窗座位看書，竟走上樓靠近她，突然拉下褲子當場手淫，女學生聽到異音回頭，驚見呂男竟做出猥褻行為，嚇得立刻向店員求助並報警。

呂男落網後坦承犯行，並透露自己從國中時期就有暴露傾向，研究所時期更變本加厲，只要附近有遮蔽物就會對女性露鳥自慰。他稱長期服藥控制，但近期因工作壓力及婚姻關係不睦，導致衝動難以抑制。

法院調查發現，呂男自2011年起已有4次妨害風化前科，曾獲緩起訴或判刑，2017年後雖無新案，但不排除仍有未被發現的犯行。法官認為，呂男明知行為違法卻難以控制，且未與被害少女和解，因此不予緩刑，判處3月徒刑，並裁定2年監護處分，期間須接受治療或安置於適當機構，全案可上訴。

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