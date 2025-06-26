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社會 社會焦點 保障人權

疑男友沒忘前任！女友吃醋翻拍性影像　放話「不是妳的別碰」

記者黃翊婷／綜合報導

女子小美（化名）懷疑男友與前女友A還有聯繫，加上偶然發現男友的手機內存有A女的性影像，她竟偷偷轉存影片，再傳訊息給A女，警告「不是妳的東西不要碰，連想都不要，否則惹火上身妳滅不了」，結果反而害自己吃上官司。台中地院法官日前依犯無故重製他人性影像罪、恐嚇危害安全罪，判處小美有期徒刑3個月、拘役30日，均得易科罰金。

▲▼女童從3歲起連續7年慘遭繼父性侵多次。（示意圖／CFP）

▲小美懷疑男友與前女友A還有聯繫，竟偷偷轉存他們的性影像，再傳訊息「警告」A女。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小美因懷疑男友與A女尚有聯繫，又意外發現男友的手機內留存疑似與A女一起拍攝的性影像，2024年3月間她在未經男友同意之下，偷偷將該影片翻拍、轉傳至手機，接著重製儲存於電腦中。

小美在同年7月間透過社群平台傳訊息給A女，聲稱知道A女和男友還有聯繫，「我來是要跟妳勸一句，不是妳的東西不要碰，連想都不要，否則惹火上身妳滅不了。還有，妳有些不堪的影片跟照片都流到我這裡來了，既然是人就好好當個人，祝妳感情順利」。

A女擔心個人安全受到危害，於是報警處理。警方持法院核發的搜索票前往小美的住處執行搜索，並查扣她的手機、電腦以及相關性影像。

小美到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。台中地院法官認為，小美與A女並不相識，她卻僅因猜疑就做出上述行為，侵害A女的隱私權，考量到她已經坦承犯行，尚有悔意，只是迄今未能獲得A女諒解，最終依犯無故重製他人性影像罪、恐嚇危害安全罪，各判處有期徒刑3個月、拘役30日，均得易科罰金，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：
(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 移除下架性影像，洽性影像處理中心。
(三) 終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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