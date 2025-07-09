來不及張貼的紅榜！勇消吳恩碩「高中警大二技」　出勤救人卻殉職

▲勇消吳恩碩高中警大二技，紅榜還來不及貼出就殉職。（圖／讀者提供）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市新店區廣興橋昨(8日)傳出溺水意外，58歲的陳男與4名友人闖入危險水域玩SUP導致溺水，友人見狀後急忙報案，未料前來救援的消防主艇因水流湍急而翻覆，導致37歲勇消吳恩碩溺斃殉職。據悉，吳恩碩才剛考上114年度警大二技，原本隊上正準備要張貼紅榜，未料吳員卻因出勤救人而殞命。友人也感嘆，「來不及貼上的『高中警大二技』紅榜，令人鼻酸！」

據了解，陳男與4名友人（33歲陳男、35歲鍾女、37歲鍾女、35歲陳女）均為SUP業餘玩家，5人相約成團後於8日中午前往廣興橋桂山發電廠附近水域玩SUP，未料期間陳男失去身影，友人見狀後急忙報警。

警消獲報到場後立即下艇搜救，但現場水流湍急，導致主艇翻覆，勇消吳恩碩慘遭激烈「翻滾流」壓進水底，因時間過長，救上岸時已經沒有呼吸心跳，經緊急送醫打了35劑強心針後仍回天乏術，宣告不幸殉職。

吳恩碩家庭單純，與妻子婚後育有一子一女，長子年僅3歲，女兒則未滿周歲。據了解，吳員在隊上表現相當優秀，今年還考上警大二技，原本隊上已經製作好紅榜，正準備要張貼，未料吳員卻在出勤救人時不幸殉職。

▼殉職勇消吳恩碩，身後留下一對年幼的兒女。（圖／翻攝自當事人臉書）