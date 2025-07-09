快訊／17縣市豪大雨特報　下到晚上

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對17縣市發布豪大雨特報，低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今（9）日新竹縣市以南及連江縣有局部大雨或豪雨，南投及桃園以北地區有局部大雨發生的機率；請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。

豪雨特報

影響時間：09日上午至09日晚上

＊豪雨：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、馬祖地區

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、南投縣

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

氣象署預報，今日低壓帶及西南風影響，水氣更多，各地降雨機率高，容易出現短延時強降雨，中南部地區有陣雨或雷雨，下雨時間長且有大雨或局部豪雨發生的機率，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，午後北部地區及東半部山區有局部大雨發生的機率。天氣不穩定，適逢大潮，沿海低窪區留意排水不易造成的局部積淹水。

溫度部分，各地高溫約30至33度，花東縱谷及金門可以來到35度左右。

另外，低壓帶及西南風影響，基隆北海岸、宜蘭及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。



資料來源：氣象署