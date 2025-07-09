　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黃子佼們！　「課金大老」誘騙9歲童拍裸照

藝人黃子佼被發現持有2259個兒少性影像，引起社會大眾對於兒少性影像的重視。（圖／趙文彬攝）

▲藝人黃子佼被發現持有2259個兒少性影像，引起社會大眾對於兒少性影像的重視。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

藝人黃子佼被發現持有2259個兒少性影像，一審遭依違反《兒童及少年性剝削防制條例》判有期徒刑8月，併科罰金10萬元；二審時，黃子佼才積極與21名被害人和解。台灣展翅協會為提高兒少面對私密性影像的防禦力，委託台北大學社會學系對全國國高中生研究統計，發現單單是曾自拍裸露私密部位照片或影片的比例，相較於2018年1.01%，2024年比例來到2.14%，明顯增長。據悉，有9歲兒童，為了獲取遊戲點數，在一步一步的話術誘騙下，拍下並傳送自己的私密性影像。

根據衛福部統計資料顯示，截至2024年為止，台灣青少年私密性影像案件通報數高達3104件，是2018年的5.7倍，而根據數位發展部2022年統計資料顯示，我國兒少上網率已達98.9%，顯示出兒少在使用網路過程中所面臨到的風險。台灣展翅協會秘書長陳逸玲受訪表示，兒少自拍性影像基本上可分為情侶間合意拍攝、網路誘拐（如遊戲點數換裸照）與同年齡間好友，對青春期剛發育的身體產生好奇，拍照互傳等3個主要類別。

台灣展翅協會調查報告指出，青少年曾自拍裸露私密部位照片或影片的比例，相較於2018年1.01%，2024年比例來到2.14%，明顯增長。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自123RF）

▲台灣展翅協會調查報告指出，青少年曾自拍裸露私密部位照片或影片的比例，相較於2018年1.01%，2024年比例來到2.14%，明顯增長。

陳逸玲指出，情侶之間一般的拍攝多為合意拍攝或是情感操縱，除情侶之間彼此情趣之外，也常有另一伴要求拍攝，以「不拍就是不愛我」等語，要求少女拍下私密性影像，後續在以此為籌碼，在分手後以此報復公開，「當然也有不小心傳出去的」。

陳逸玲說，私密性影像的拍攝多在有互動性、有聊天室的平台發生，並會因孩童性別使用習慣的不同，發生場域也不同，女孩私密性影像的流出多在社群平台，男孩私密性影像的流出則多在網路遊戲上，常有聲稱是大哥哥、大姐姐，甚至假扮成同齡同儕的匿名使用者，將自己包裝成「課金大老」，吸引孩童目光，經長時間的聊天「培養」、「帶玩」後，從一開始的大方送裝備，到逐漸希望孩童「拍照」換照片，並再三保證「絕對不會外流」，從而獲得兒少私密性影像。而相關案例中，就有年僅9歲的孩童，因此中招。

此外，同年齡間的私密性影像拍攝，陳逸玲指出，多半是因為同儕間對於青春期發育，對於身體變化的好奇，將自己的生殖器等裸露畫面拍下，傳給好友詢問，「我這樣是正常的嗎？」。

而性私密影像的拍攝，不只是發生在女孩身上，目前自拍私密性影像的男女比約為1：2。陳逸玲透露，除較小年紀的孩子會因為網路遊戲誘拐而拍下私密性影像外，15到17歲的少年們則多半因遇到「裸聊詐騙」，對著鏡頭前裸露私密部位或有自慰行為，遭對方截錄恐嚇。

調查報告顯示，有直播經驗或使用交友軟體的青少年，容易有較高比例拍攝清涼或裸露影像，主要受到「抖內」和「換照」影響。然而調查報告也發現，親子關係與私密影像行為呈現負相關，顯示出提升親子關係將會是預防措施中的有效介入手段，陳逸玲強調，「有效的親子關係，會讓孩子願意開口求助，才能讓大人有機會處理。」。

台北大學社會學系副教授陳易甫指出，青少年自拍動機主要受「健身風氣」影響，相關照片易遭不法使用。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

▲台北大學社會學系副教授陳易甫指出，青少年自拍動機主要受「健身風氣」影響，相關照片易遭不法使用。

對此，衛生福利部保護服務司指出，已加強宣導兒童及少年網路性剝削防制，倘發現有兒少遭受威脅恐嚇散布性影像情形，請保持鎮定、停止責備，並陪同兒少儘速至警局報案。另各地方政府也有提供兒少性影像被害人保護服務措施，包含被害人身分隱私保密、社工陪同詢（訊）問等刑事司法程序保障、保護扶助服務等，以支持被害人求助。

保護司指出，衛生福利部已設立性影像處理中心及諮詢熱線，提供性影像移除之諮詢及申訴服務。服務時間為上午9時至晚上10時，365天全年無休，如需諮詢性影像相關問題，可以直接撥打諮詢熱線02-6605-7373；若習慣文字溝通，亦提供線上文字諮詢服務(https://siarc.mohw.gov.tw/consult.php)；倘有性影像案件需移除下架，也可至衛生福利部首頁的性影像處理中心(https://siarc.mohw.gov.tw/)進行線上申訴。

●《東森新媒體ETtoday》關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請打113保護專線。

延伸閱讀
兒少自拍潮2／自拍趨勢竟因健身風氣提高　兒少易有容貌焦慮
AI搶誰飯碗1／文組生畢業即失業？免擔心　求職網最新數據出爐跌破專家眼鏡
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 3 4000 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國家警報響！　大雷雨炸11縣市
陳柏霖爆「年底紐西蘭辦婚禮」！小6歲女友PO當地照
大谷翔平砲轟怪物新秀！31轟再破道奇隊史紀錄
快訊／大雷雨南移！　轟4縣市
陳柏霖要娶小6歲女團成員了！　穩交13年婚禮細節曝
快訊／大雷雨狂炸　豪雨特報擴大
信義區凌晨離奇車禍！賓士自撞路樹駕駛不見　1男倒臥草叢亡
快訊／又襲彰化！　大雷雨轟2縣市
殉職勇消吳恩碩移靈　同仁太平間列隊送最後一程

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假藝品虛擬資產詐2千萬　「王牌」女業務交保20萬

信義區凌晨離奇車禍！賓士自撞路樹駕駛不見　1男倒臥草叢亡

殉職勇消吳恩碩移靈　同仁太平間列隊送最後一程

快訊／國3今早事故　成立緊急應變小組

以為保護令下來就安全？　律師曝真實狀況：先準備好最重要

快訊／上班快改道！　國3事故全線封閉

黃子佼們！　「課金大老」誘騙9歲童拍裸照

勇消殉職消防署換黑白大頭照　網友湧入哀悼：鳳凰在哭泣

「月光寶盒」侵權40億任天堂提告！　買家也違法

殉職勇消曾寫：每個人不是該為自己安全負責嗎　臉書已關閉

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

彰化員林暴雨到處都淹水！到底誰在渡劫……

【翻船瞬間】新店廣興橋救援意外！5警消落水

【暴雨炸裂彰化】鹿港停車場成池塘　埔心民宅汽機車慘滅頂

假藝品虛擬資產詐2千萬　「王牌」女業務交保20萬

信義區凌晨離奇車禍！賓士自撞路樹駕駛不見　1男倒臥草叢亡

殉職勇消吳恩碩移靈　同仁太平間列隊送最後一程

快訊／國3今早事故　成立緊急應變小組

以為保護令下來就安全？　律師曝真實狀況：先準備好最重要

快訊／上班快改道！　國3事故全線封閉

黃子佼們！　「課金大老」誘騙9歲童拍裸照

勇消殉職消防署換黑白大頭照　網友湧入哀悼：鳳凰在哭泣

「月光寶盒」侵權40億任天堂提告！　買家也違法

殉職勇消曾寫：每個人不是該為自己安全負責嗎　臉書已關閉

外送客鑽漏洞！鹹酥雞老闆「每月被扣3000元」　收1張單爆感動

大谷翔平放球點變低　羅伯斯盛讚：球質越來越好

川普關稅亂流！台積電跌10元至1070　台股跌逾140點

ChatGPT成癮「對兒少影響更大」　醫憂：成為逃避壓力的出口

台首例ChatGPT成癮症　男愛上AI情人「每天互動600次」生活失控

雷達回波「尖又細」　鄭明典：可能轉龍捲風「防天氣突變」

3屆MVP約基奇告知金塊不續約　丹佛禁區替補備案是霍佛德？

木村拓哉真暖男！見「小男孩帶弟弟買麵包」不夠錢…神救援被狂讚

快訊／國家警報響！　大雷雨炸11縣市

貧血、感冒恐是急性血癌！基因檢測+創新藥物　助落實精準治療

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

社會熱門新聞

快訊／上班快改道！　國3事故全線封閉

勇消吳恩碩救人溺水亡　醫師：打35強心針仍宣告不治

殉職勇消吳恩碩「留下年幼兒女」 曾喊：願消防員出入平安

1刀刺穿頸動脈　凶手「要讓姊姊眼睜睜看妹妹死」

無照美女聯手真律師男友違法撈金5年！

SUP男新店溺斃！最後身影曝光

租屋處強壓少女舔胸　色男認錯賠30萬獲緩刑

詐團主嫌羈押當天　仙塔律師做這件事遭拘提

勇消吳恩碩身亡！友人哀慟告別

被廉政官催促筆錄簽名　京華城案證人：心生恐懼

勇消殉職消防署換黑白大頭照　網哀悼

才剛變性就來台！「泰國林韋君」賣淫7天被逮

勇消廣興橋救人溺斃！遭水流壓湖底

殉職勇消曾寫：每個人不是該為自己安全負責嗎

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」

陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！

LINE「12款免費貼圖」限時下載！

快訊／上班快改道！　國3事故全線封閉

快訊／強對流！　大雷雨襲2縣市

勇消吳恩碩救人溺水亡　醫師：打35強心針仍宣告不治

快訊／線狀對流來了　13縣市豪大雨特報

殉職勇消吳恩碩「留下年幼兒女」 曾喊：願消防員出入平安

台南市12區明天「停止上班上課」！

快訊／又襲彰化！　大雷雨轟2縣市

想當郭台銘兄弟綜合體！　郭家二代25歲上位

即／川普：明早公布至少7國貿易名單

紅一大條！丹娜絲甩尾大雷雨轟北台

1刀刺穿頸動脈　凶手「要讓姊姊眼睜睜看妹妹死」

快訊／雨區擴大！　15縣市豪大雨特報

更多

最夯影音

更多

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面