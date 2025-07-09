黃子佼們！　「課金大老」誘騙9歲童拍裸照

▲藝人黃子佼被發現持有2259個兒少性影像，引起社會大眾對於兒少性影像的重視。（圖／CTWANT提供，下同）

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藝人黃子佼被發現持有2259個兒少性影像，一審遭依違反《兒童及少年性剝削防制條例》判有期徒刑8月，併科罰金10萬元；二審時，黃子佼才積極與21名被害人和解。台灣展翅協會為提高兒少面對私密性影像的防禦力，委託台北大學社會學系對全國國高中生研究統計，發現單單是曾自拍裸露私密部位照片或影片的比例，相較於2018年1.01%，2024年比例來到2.14%，明顯增長。據悉，有9歲兒童，為了獲取遊戲點數，在一步一步的話術誘騙下，拍下並傳送自己的私密性影像。

根據衛福部統計資料顯示，截至2024年為止，台灣青少年私密性影像案件通報數高達3104件，是2018年的5.7倍，而根據數位發展部2022年統計資料顯示，我國兒少上網率已達98.9%，顯示出兒少在使用網路過程中所面臨到的風險。台灣展翅協會秘書長陳逸玲受訪表示，兒少自拍性影像基本上可分為情侶間合意拍攝、網路誘拐（如遊戲點數換裸照）與同年齡間好友，對青春期剛發育的身體產生好奇，拍照互傳等3個主要類別。

▲台灣展翅協會調查報告指出，青少年曾自拍裸露私密部位照片或影片的比例，相較於2018年1.01%，2024年比例來到2.14%，明顯增長。

陳逸玲指出，情侶之間一般的拍攝多為合意拍攝或是情感操縱，除情侶之間彼此情趣之外，也常有另一伴要求拍攝，以「不拍就是不愛我」等語，要求少女拍下私密性影像，後續在以此為籌碼，在分手後以此報復公開，「當然也有不小心傳出去的」。

陳逸玲說，私密性影像的拍攝多在有互動性、有聊天室的平台發生，並會因孩童性別使用習慣的不同，發生場域也不同，女孩私密性影像的流出多在社群平台，男孩私密性影像的流出則多在網路遊戲上，常有聲稱是大哥哥、大姐姐，甚至假扮成同齡同儕的匿名使用者，將自己包裝成「課金大老」，吸引孩童目光，經長時間的聊天「培養」、「帶玩」後，從一開始的大方送裝備，到逐漸希望孩童「拍照」換照片，並再三保證「絕對不會外流」，從而獲得兒少私密性影像。而相關案例中，就有年僅9歲的孩童，因此中招。

此外，同年齡間的私密性影像拍攝，陳逸玲指出，多半是因為同儕間對於青春期發育，對於身體變化的好奇，將自己的生殖器等裸露畫面拍下，傳給好友詢問，「我這樣是正常的嗎？」。

而性私密影像的拍攝，不只是發生在女孩身上，目前自拍私密性影像的男女比約為1：2。陳逸玲透露，除較小年紀的孩子會因為網路遊戲誘拐而拍下私密性影像外，15到17歲的少年們則多半因遇到「裸聊詐騙」，對著鏡頭前裸露私密部位或有自慰行為，遭對方截錄恐嚇。

調查報告顯示，有直播經驗或使用交友軟體的青少年，容易有較高比例拍攝清涼或裸露影像，主要受到「抖內」和「換照」影響。然而調查報告也發現，親子關係與私密影像行為呈現負相關，顯示出提升親子關係將會是預防措施中的有效介入手段，陳逸玲強調，「有效的親子關係，會讓孩子願意開口求助，才能讓大人有機會處理。」。

▲台北大學社會學系副教授陳易甫指出，青少年自拍動機主要受「健身風氣」影響，相關照片易遭不法使用。

對此，衛生福利部保護服務司指出，已加強宣導兒童及少年網路性剝削防制，倘發現有兒少遭受威脅恐嚇散布性影像情形，請保持鎮定、停止責備，並陪同兒少儘速至警局報案。另各地方政府也有提供兒少性影像被害人保護服務措施，包含被害人身分隱私保密、社工陪同詢（訊）問等刑事司法程序保障、保護扶助服務等，以支持被害人求助。

保護司指出，衛生福利部已設立性影像處理中心及諮詢熱線，提供性影像移除之諮詢及申訴服務。服務時間為上午9時至晚上10時，365天全年無休，如需諮詢性影像相關問題，可以直接撥打諮詢熱線02-6605-7373；若習慣文字溝通，亦提供線上文字諮詢服務(https://siarc.mohw.gov.tw/consult.php)；倘有性影像案件需移除下架，也可至衛生福利部首頁的性影像處理中心(https://siarc.mohw.gov.tw/)進行線上申訴。

●《東森新媒體ETtoday》關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請打113保護專線。

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