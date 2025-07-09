「月光寶盒」侵權40億任天堂提告！　買家也違法

▲月光寶盒涉嫌侵權被任天堂提告。（圖／翻攝網路）

記者葉國吏／綜合報導

網路上知名的「月光寶盒」遊戲機，被日商任天堂提告侵權，金額估算超過40億元，5名賣家被逮。檢方提醒，其實買家若訂製也犯法。

根據警方調查，任天堂株式會社報案指出，有不法業者透過網購平台販售未經授權的「月光寶盒」遊戲機，牟取暴利並嚴重侵害智慧財產權。刑事局成立專案小組展開追查，鎖定多名疑似從境外進口盜版遊戲機的業者。

專案小組自去年底在新北市、桃園及新竹進行第一波搜索，逮捕李姓（42歲）、匡姓（25歲）及林姓（53歲）三名賣家，並查扣電腦主機三台、硬碟23顆及盜版遊戲機78台等證物。

今年2月及5月，警方再分別於新竹及高雄逮捕陳姓（39歲）及蔡姓（32歲）賣家。其中，蔡姓男子生意規模最大，甚至還依客戶需求組裝訂製，警方在其工廠搜出91台盜版遊戲機及114片主機板。預估盜版遊戲軟體超過500萬套、侵權市值超過40億元。訊後依違反著作權法移送偵辦。

警方表示，雖玩家購買或使用「月光寶盒」不構成犯罪，但若向賣家要求特定盜版遊戲，並由賣家協助訂製內容，仍可能觸犯著作權法，最高可處三年以下有期徒刑、拘役，或併科罰金75萬元。