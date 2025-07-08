「把台灣老百姓綁上台獨戰車」　陸國防部：漢光演習自欺欺人

▲大陸國防部發言人蔣斌。（圖／翻攝環球時報）

記者任以芳／綜合報導

我軍明9日起將進行「漢光41號」演習實兵演練，重點演練「灰色地帶襲擾應對」「聯合反登陸作戰」等課目，多款美制裝備將首次參演。對此，大陸國防部發言人蔣斌表示，「漢光」演習不過是虛張聲勢，把台灣老百姓綁上「台獨」戰車，為一黨之私害台毀台。

蔣斌表示，「漢光」演習不過是民進黨當局虛張聲勢、自欺欺人的把戲，企圖將台灣老百姓綁上「台獨」戰車，為一黨之私害台毀台。

蔣斌指出，「我們正告民進黨當局，妄圖『以武謀獨』死路一條。無論怎麼演、用什麼武器，都抵擋不住解放軍的反『獨』利劍，阻擋不了祖國必然統一的歷史大勢。」

我國軍年度重點實兵演習「漢光41號」，將於7月9日至18日展開，統合三軍部隊展開10天9夜晝夜連續操演，以聯合作戰計畫為基礎，檢視各戰術層級指揮官臨機決策、參謀組織計畫作為及部隊聯戰行動執行效能。其中，較為不同於以往的演練，演習想定向前延伸至應對灰色地帶襲擾，著重於持久作戰，提升整體社會防衛韌性。

我軍舉行演習之前，共軍近期加大軍事滋擾力度，據我國防部統計，自7月2日清晨6時至3日清晨6時止，偵獲共機41架次，顯示台海緊張局勢升溫。