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雙刀癡漢夜闖酒吧！「愛不到」連砍2女奪命　死者父悲痛受訪

▲▼日本靜岡縣濱松市某女子酒吧6日凌晨發生駭人聽聞的殺人案。（圖／翻攝自X@mamamam4949）

▲日本靜岡縣濱松市某女子酒吧6日凌晨發生駭人聽聞的殺人案。（圖／翻攝自X@mamamam4949）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本靜岡縣濱松市6日凌晨發生駭人聽聞的雙屍命案，一名41歲男子山下市郎手持2把特殊彎刀，突襲一間位於鬧區的女子酒吧（Girl's Bar），將27歲女店長竹內朋香與26歲女員工伊藤凜刺殺致死。警方已依殺人罪嫌逮捕山下，正調查其與2名死者之間的關係與動機。熟悉雙方的家屬與友人也陸續出面還原背景。

案發現場位於距離JR濱松車站西側約450公尺、酒吧林立的靜岡縣濱松市千歲町。6日凌晨1時，山下市郎與女員工伊藤凜一同抵達店內，當時店內仍有數名客人。山下突然掏出2把長約20公分、具有彎曲刀刃的「庫克里刀」，先猛刺竹內店長背部等處，之後又追砍試圖逃跑的伊藤凜，導致兩人因失血性休克送醫不治。

根據《日本新聞網》，山下市郎為該店常客，與兩名死者皆相識。案發13小時前，他曾特地延長租車期限，駕車前往濱松市。警方不排除其有預謀行凶的可能。案發後，一名目擊者透露，看到一名男子滿手鮮血，還有女性衝入店外驚慌求救，高喊「有人被砍了」。

針對此案，死者家屬悲痛不已。伊藤凜的父親受訪時哽咽表示，「最希望她能平安，但如今連該說什麼都不知道。她個性開朗、善良，從不惹事。去年秋天她曾提過有一位40多歲的常客表達好感，但是否為兇嫌就不得而知。」

伊藤凜的父親質疑，「這樣的事真的有必要鬧到這種地步嗎？我想知道殺人動機動機。」

而認識女店長竹內朋香的友人則透露，她是個體貼、開朗的好女孩，剛生下第二胎不久，生活才剛穩定下來就回來工作，沒想到竟遇害，「真的無法原諒」。

山下市郎的多位熟人也透露他性格反覆。一名友人透露，他平時看似溫和，但喝酒後情緒易失控，曾因伊藤未回訊、未赴約而抱怨不斷，甚至口出惡言，「我要殺了她」，雖然當時也會被勸住，「但他常把這些話掛在嘴邊」。

另有前同事爆料，山下市郎對年輕後輩極為嚴苛，甚至有霸凌、毆打行為。

此外，一個月前他還曾與鄰居起衝突，因在通道抽菸不讓人通行，爆發爭執後報警處理。

目前，山下已坦承刺殺行為。警方正進一步釐清其殺人動機，並朝對伊藤凜的殺人罪嫌方向展開調查。

►日本酒吧深夜血腥命案　中年癡漢持「特殊兇器」砍死2正妹

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