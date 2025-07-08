動機曝！吃軟飯、約砲還自認被挑撥　家暴男預謀買刀行兇

▲謝男認為被妻子家人挑撥感情，殺害妻子、小姨子，被依殺人罪移送新北檢。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞／新北報導

涉嫌殺害妻子與小姨子的謝男，與妻子透過朋友介紹認識，但當時謝男工作就不穩定，2年前謝男失業，靠妻子工作支撐家中經濟，還要負擔謝男的車貸，他自己卻不積極找工作，還在網路上四處找人約砲，2人因此多次發生口角，謝男死不承認還在小孩面前爆粗口威脅，死者因而多次提出家暴告訴。

據了解，今年5月17日謝男與妻子張女爆發激烈口角，謝男破口大罵三字經，死者直接向警方提出家暴令申請，謝男因而搬回屏東老家；當時張女家屬就勸說，希望張別再戀愛腦，認清謝男真面目、雙方劃清界線，沒想到卻讓謝男懷恨在心，埋下殺人種子。

▲謝男在6日就已買好兇刀預謀殺害妻子家人。（圖／記者陸運陞翻攝。）

因為謝男認為，長期被女方家人看不起，故意阻饒他與妻子感情，前天（6日）早上北上開車到新北土城某賣場購買刀具、球棒後，再以搬東西為由到女方住處敲門，過程中摔破門口的瓷器存錢筒，所幸家人及時報案，警方將謝男逮捕移送，否則恐怕當天就會出事。

昨天（7日）早上，謝男與妻子在板橋開完家事庭，謝男開車離開，卻返回死者住處附近埋伏，而妻子與妹妹搭車離開法院後回到家後，2人再共乘騎機車外出並遭埋伏在外的謝男一路尾隨，並在土城明德路將2人撞倒，自認被女方家人挑撥感情的謝男，下車後先對小姨子砍殺，接著對攔阻的妻子行兇。隨後開車從國道3號往南逃逸，並將兇刀、球棒丟棄在三鶯交流道。

▲謝男認為被死者家屬挑撥，追撞妻子直接砍殺小姨子。（圖／記者陸運陞攝）