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亞洲為何特別慘？川普首波關稅開鍘14國　6大QA一次看懂

▲▼川普向全球多國發動關稅戰。（圖／路透）

▲ 川普政府陸續向全球多國發送通知函。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合報導

美國川普政府7日向日本、南韓等14國發出第一波關稅通知函，警告若未在8月1日前達成協議，將祭出25%至40%稅率。《衛報》指出，這是美國近百年來最大關稅漲幅，造成全球市場劇烈波動，以下6大問答帶您了解最新情勢。

川普關稅政策改變了什麼？

川普本周通知南韓、日本及其他12國，若未在期限內達成協議，8月起將面臨至少25%的關稅。此外，他警告若有國家報復或試圖透過他國繞過關稅，將進一步加碼制裁。南韓關稅維持川普4月2日宣布的稅率，日本則較當時高出1個百分點。

哪些國家受到影響？

目前已有14國收到美方通知，稅率從25%至40%不等，預計未來幾天將有更多國家「放榜」。

第一波名單中東南亞開發中國家受創最重，印尼被課32%，柬埔寨與泰國為36%，寮國與緬甸更高達40%，孟加拉則為35%。其他受影響國家還包括突尼西亞、馬來西亞、南非、哈薩克與波赫等，除非談成協議，否則將被課以30%高關稅。

目前哪些國家已達成協議？

川普4月開出90天寬限期，期間僅成功與英國及越南達成協議，5月8日與英國簽署的協議內容包含對汽車等商品徵收10%關稅，鋼鐵鋁則零關稅；上周則與越南達成協議，多數出口商品關稅定為20%，但具體內容尚未公開。美中關稅戰目前則處於微妙的休戰階段。

市場與企業反應如何？

美國股市大幅波動，標普500指數下跌0.8%，創下3周來最大跌幅。日本車廠如豐田與本田在美股市表現疲弱，分別下跌4%與3.9%。美元上半年表現更創下逾半世紀最差。Annex Wealth Management經濟學家雅各布森（Brian Jacobsen）指出，關稅談判已讓市場失去動力。

為何亞洲國家特別慘？

川普認為亞洲多數國家對美貿易存在不公平逆差，因此遭受嚴厲懲罰性關稅。但分析人士質疑其計算方式，並點出他可能意圖藉此打擊中國。

東南亞2024年區域GDP占全球2.7%，而第一波名單上多個國家是服裝與鞋類製造基地，代表將受到關稅嚴重打擊，也將推高美國市場價格。

接下來會發生什麼事？

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）預告，本周將有更多國家收到關稅通知信，並稱川普雖與多國「接近」達成協議，仍希望確保是「最好的協議」，但目前為止的微小進展突顯貿易專家點出的現實，也就是達成協議暨耗時又複雜。

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