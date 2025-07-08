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快訊／土城姊妹遺體今相驗！　父現身哭到癱軟：一次帶走我兩個女兒

記者陳以昇、陸運陞、戴若涵／新北報導

新北市土城區明德路二段7日發生殺人案！一名有家暴前科的謝姓男子當街殺死張姓妻子、小姨子，隨後駕車逃逸，想返回位於屏東的老家，但疑似因發現已遭警方鎖定，遂前往彰化伸港派出所稱要投案，遭押返土城分局。而張姓姊妹的遺體訂於8日上午相驗，父母在張女堂姊、堂弟的陪同下心碎現身。張父現身時哭到腿軟，需要他人攙扶才能走進板橋殯儀館，嘴中痛苦喃喃，「怎麼一次帶走我兩個女兒」。

▲土城姊妹遺體今相驗，父母心碎現身，父親哭到癱軟。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲土城姊妹遺體今相驗，父母心碎現身，父親哭到癱軟。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲土城姊妹遺體今相驗，父母心碎現身，父親哭到癱軟。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲土城姊妹遺體今相驗，父母心碎現身，父親哭到癱軟。（圖／記者陳以昇攝，下同）

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