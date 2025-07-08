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四叉貓被消失30小時「社群全復活」！回歸秒酸爆黑粉：天都不收我

▲網紅四叉貓（劉宇）傳出臉書、IG遭永久停權，不過目前已全數「復活」。（圖／記者黃資真攝）

▲網紅四叉貓（劉宇）傳出臉書、IG遭永久停權，不過目前已全數「復活」。（圖／記者黃資真攝）

記者閔文昱／綜合報導

網紅「四叉貓」劉宇近來持續揭露激進小草與粉專「迷因台式民主」的爭議內容，疑似因此遭到大量檢舉報復，導致他的臉書、Instagram與Threads等社群平台帳號在6日晚間幾乎同時遭停權，引發網友熱議。不過，消失約30小時後，四叉貓7日深夜宣布帳號「復活」，並大酸黑粉「天都不收我」。

據了解，近期粉專「迷因台式民主」與激進小草涉嫌公布檢察官與法官個資、散布恐嚇文字，引發外界撻伐。四叉貓接連揭露相關過往黑料，並聲稱已成功檢舉該粉專，卻疑似遭反向報復，帳號被灌爆檢舉導致封鎖。他在6日當晚開直播證實此事，語帶無奈表示「可能要退隱江湖了」，也懷疑是因為最近「挖鬼針草挖太多」。

社群帳號消失期間，不少支持者表達關心，但也有黑粉嘲諷「四叉貓帳號被天收」、「喜報！」等言論在網路流傳。不過7日晚間約10點40分，四叉貓粉專與個人帳號順利解封，他立即在臉書與Threads發文報喜「我回來囉！」感謝眾人幫忙發聲與祈禱，並祝福大家颱風期間一切平安，。

四叉貓也在Threads補充解封過程，表示粉絲團下午率先恢復，但仍無法登入，直到晚間個人帳號才正式回歸。他笑說自己「滿血回歸」，也親自「海巡」不少黑粉貼文並反嗆，「復活了啦……看來天都不收我（滾動）」、「讓你白高興了」。

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