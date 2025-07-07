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桃園分區放颱風假引熱議？　「村長」臉書PO文揭現況

▲桃園分區放颱風假引熱議詹江村臉書揭現況

▲位於青埔特區內的大園區青山里7日風平小雨。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

丹娜絲颱風襲台，桃園市長張善政6日宣布沿海四區停班停課，引發熱議。對此，市議員詹江村在臉書發佈影片，並指出「目前桃園無雨、微風、涼爽」，短短10個字吸引200多人留言：「這種風雨青鳥說要放假真的是寵壞了」、「還拿罷免出來情勒 笑死人」、也有人提到，「科學數據理性執政 桃園市長太棒了」。

由於丹娜絲颱風襲台路徑特殊，北部許多民眾認為週一「放假放定了」，沒想到北北基桃昨晚八時同時宣布正常上班上課，桃園沿海的蘆竹、大園、觀音與新屋等四區則因風勢達標而放颱風假，包含蔣萬安、侯友宜以及張善政的臉書都被灌爆。

▲桃園分區放颱風假引熱議詹江村臉書揭現況

▲詹江村臉書PO文揭7日天氣現況。（圖／擷取自詹江村臉書）

對此，張善政上午接受媒體訪問時指出，停班停課標準就是依照氣象署預報，分區停班停課也是依照行政院的規定，沒有其他考量。桃園市議員詹江村也發布影片，紀錄桃園區的現況，也就是「無雨、微風、涼爽」，力挺市府分區放假的決策。

文章上線後，不少網友跟進力挺，表示「這種風雨青鳥說要放假真的是寵壞了」、「拿罷免出來情勒 笑死人」，也有人提到，「大園區目前風雨超大，市長英明」、「科學數據理性執政，桃園市長太棒了」、「市長英明的決擇」，力挺市府扛住壓力的決策。

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