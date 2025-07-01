彭振聲聞妻子噩耗崩潰　詹江村憤怒：鄭文燦趴趴走、柯案卻押一堆人

記者郭運興／台北報導

台北市前副市長彭振聲涉柯文哲京華城容積率弊案，今(1日)準備開庭前，彭振聲接獲妻子輕生噩耗情緒崩潰，當場哭吼「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣」。對此，國民黨桃園市議員詹江村表示，令人鼻酸、落淚、憤怒，根本是妥妥的政治迫害，鄭文燦可以趴趴走，京華城案件沒直接對價關係卻押了一大堆人。

台北地院今(1日)召開程序準備庭，將勘驗柯文哲、沈慶京方聲請的彭振聲偵訊錄音，彭本人也將於上午到庭說明；未料開庭前，彭突然透過電話接到至親驟逝的噩耗，當場情緒潰堤、嚎啕大哭，整個淒厲的哭聲響徹北院，記者在庭外都能聽到彭的哭喊。

彭不斷哭喊「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣？我不想活在這個世界上！我怎麼會生在這種國家？檢察官要我的命，檢察官的良心在哪裡啊？」彭不斷哭喊，「我是無辜的」、「我不要開庭了，我要見太太最後一面」、「我不想活了，我在世上有什麼意義？」

對此，詹江村表示，令人鼻酸、落淚、憤怒，根本是妥妥的政治迫害，有證據就判、沒證據就放人。

詹江村批評，鄭文燦可以趴趴走，京華城案件沒直接對價關係卻押了一大堆人。

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▼前台北市副市長彭振聲出庭。（圖／記者林敬旻攝）



