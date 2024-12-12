陸「跑最快」的副市長是他！　受邀擔任廈門馬拉松「兔子」

▲「跑最快的副市長」姚飛受邀擔任2025年廈門馬拉松K區領跑人。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

擁有國際金標認證的廈門馬拉松將於2025年1月5日舉行，主辦方10日晚間公佈俗稱「兔子」的官方領跑員。現年53歲的泉州市副市長姚飛將擔任K區第五槍的配速員，根據宣傳海報顯示，他的全馬最好成績是3小時28分26秒，被跑友們稱為「跑得最快的副市長」。

《極目新聞》報導，2025年1月5日舉行的廈門馬拉松上，姚飛作為400的「兔子」，將帶領跑友4小時內完成42.195公里的全程馬拉松。

根據姚飛過往的賽事成績，在2022年的北京馬拉松上，他在全馬跑出3小時28分26秒的成績，突破了「330」，達到大陸田協馬拉松大眾選手等級最高級的男子精英級水準（50-54歲組，3小時30分），被外界認為是「跑得最快的副市長」。

在2024年年初舉辦的廈門馬拉松賽事裡，姚飛以3小時38分完賽，賽後也在他的個人朋友圈貼出比賽照片以及獎牌證書。

姚飛受邀擔任的領跑員角色，在馬拉松賽事中被稱為「兔子」，也就是配速員、定速員或領跑員。「兔子」是為了幫助一般跑者找到可以參照的配速模式，主辦方通常會安排經過培訓的資深跑者來擔任這個角色。

公開資訊顯示，姚飛，1971年12月生，大學學歷，他曾任大陸駐墨西哥使館政務參贊、駐西班牙使館公參、駐西班牙使館臨時代辦、外交部歐洲司公使銜參贊等職。2023年10月，姚飛任泉州市副市長，分管外事辦公室。聯繫市委台港澳工作辦公室、市政府僑務辦公室，市歸國華僑聯合會、台灣同胞聯誼會、金門同胞聯誼會等。