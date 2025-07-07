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史上最大規模罷免投票將登場　最高檢整合6大機關嚴查賄選+介選

▲最高檢7日邀集中央選舉委員會、檢、警、調、廉、移召開立法委等罷免查察座談會。（圖／最高檢提供）

▲最高檢7日邀集中央選舉委員會、檢、警、調、廉、移召開立法委等罷免查察座談會。（圖／最高檢提供）

記者陳崑福／台北報導

114年全國性罷免投票規模創歷史新高，26位立委與新竹市市長將於7月13日、26日及8月23日接受罷免投票，遍及10縣市、24個選區。最高檢於7月7日召開查察座談會，邀集中選會及檢警調廉移等單位共同強化跨機關整合與因應能力。行政院及法務部亦指示，嚴查賄選、賭盤、黑道與境外勢力介選，並呼籲民眾踴躍檢舉不法，共同守護民主秩序。

▲最高檢7日邀集中央選舉委員會、檢、警、調、廉、移召開立法委等罷免查察座談會。（圖／最高檢提供）

▲最高檢7日邀集中央選舉委員會、檢、警、調、廉、移召開立法委等罷免查察座談會。（圖／最高檢提供）

第11屆立法委員及縣市議員罷免投票分別於7月13日、7月26日（同日並舉行新竹市第11屆市長罷免投票）及8月23日舉行（同日並舉行「核三重啟」公民投票」），26位立委暨1位市長、縣市議員，共計10縣市舉行罷免投票，為臺灣史上規模最大。

最高檢察署今（7）日召開「114年第11屆立法委員暨新竹市第11屆市長罷免查察座談會」，中選會陳朝建副主任委員、警政署張榮興署長、調查局陳白立局長、廉政署馮成署長、移民署林宏恩署長、各二審檢察署檢察長及臺北、新北、士林、桃園、新竹、宜蘭、基隆等地檢署檢察長，共同就罷免查察現況、因應及具體作為等深入交換意見。法務部鄭銘謙部長蒞臨指導。

各縣市罷免案及全國性公投將陸續展開，預期將有多場集會遊行及宣講造勢活動，請檢、警、調等全力查緝，嚴正究辦聚眾滋擾或賄選行為，積極防止黑道及境外勢力介入，穩定投票行為並確保民主成果。--2025.07.03「行政院114年第3次治安會報」指示。

法務部長鄭銘謙表示，「本次罷免投票情勢及治安狀況複雜度甚高，為確保本次罷免投票公開、公正、公平的進行，各機關在辦理本次罷免查察工作，一定要作好橫向聯繫及督導工作，全力投入罷免查察及治安維護工作，嚴查買票、罷免賭盤，杜絕暴力、假訊息、境外勢力介入罷免」。

中選會陳朝建副主委：「有24個選區將舉辦罷免投票，占全國73個單一選區三分之一以上，可說是史上最特別的一次。」、「連署送件率越高、賄選可能性越低，如送件率低於125％以下者，應注意賄選情事」。

臺高檢張斗輝檢察長：「面對日益複雜的挑戰，檢警調廉移各機關均需強化跨機關的整合與即時反應能力，臺高檢有完整的科技偵查資源，將支援各地方檢察署檢察官強化查察量能。」

警政署張榮興署長：「近來有罷團受黑道脅迫，警方都已查獲移送偵辦中。」、「很多假訊息，試圖影響民眾投票。警方只要發現假、惡、害之訊息，第一時間會送請相關主管機關查證並對外澄清。」

調查局陳白立局長：「調查局已全面投入罷免查察工作，建構有效的打擊妨害罷免案件機制，提升整體的應變跟打擊效能。」

廉政署馮成署長：「本次罷免查察時間非常短，訟爭性相當強，廉政署要求所有政風單位，就各地特殊性及檢舉罷免獎金部分加強宣導。」

移民署林宏恩署長：「隨著新住民在臺人數的增長，具有投票權的人數已經正式超過52萬6891人，移民署已經要求落實地區通報及聯防機制，確保罷免投票能夠順利完成。」

邢泰釗總長：「公平、公正、公開是辦理選務工作的基本信念。違反選舉罷免法的行為，往往都有著金錢因素，偵辦賄選、暴力、不實訊息、賭盤、境外勢力的介選都應查明金錢背後的關係人；不實訊息介選，應立即澄清迅速下架；『競選小物』，不能有影響或動搖投票權人的意願，否則仍然可能構成賄選。」

最高檢察署呼籲:如有妨害公職人員選舉罷免法或違反公民投票法之不法情事，請國人踴躍撥打0800-024099#4 專線，檢舉妨害選罷法獎金最高兩千萬元，大家一起打擊不法，守護民主。

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