想退1470元機票錢！超狂YTR「用1方法」宣布自己死亡　還辦假葬禮

▲佛許為自己舉辦假葬禮。（圖／翻攝自YouTube／Max Fosh）

圖文／CTWANT

曾參與2021年倫敦市長選舉的獨立候選人佛許（Max Fosh），同時也是英國知名YouTuber、喜劇演員和作家。他近期為了向航空公司申請37.28英鎊（約新台幣1470元）的退費，竟透過特殊手段取得自己的死亡證明，成功「在法律上宣告死亡。」

據News18的報導，這位以精心策劃「惡搞活動」聞名的30歲YouTuber，在標題為「我實際上已經死亡」（I Technically Died）的影片中解釋：「2個月前我預訂了航班，後來卻無法搭乘。當我嘗試申請退款時，發現航空公司使用了1條狡猾的法律條款，讓許多消費者吃虧。」也就是若乘客自行取消或購買不可退票的機票，將無法獲得退款。

不過佛許在與客服人員通話時，發現該航空公司（他未公開名稱）有1項特殊規定，若乘客遭遇親友喪生或訂票的本人已經死亡，即可申請退款。於是意識到自己無法在「活著」的狀態下合法取得退款後，佛許決定採取更迂迴的方式，向這家被他戲稱為「邪惡、大型」的航空公司索回款項。他在展開行動前特別強調自己「錙銖必較」的性格，並對航空公司的規則提出質疑。

據悉，自封為微型國家的塞波加公國（Principality of Seborga）位於義大利利古里亞區，該政權根據歷史文件主張其從未被合法併入義大利。值得注意的是，雖然塞波加公國擁有自己的國旗、貨幣和民選君主制，但始終未獲國際承認，實際仍受義大利司法管轄權管轄。

沒想到佛許聯繫塞波加公國官員後，對方不僅欣然同意簽署他的死亡證明，還邀請這位YouTuber進行國事訪問。達成雙贏局面的佛許親自造訪這個未被國際承認的微型國家，並與塞波加公國的女親王會面，同時還參觀當地，以更深入地了解這個微型國家的歷史。

佛許甚至額外為自己舉辦了1場假葬禮，並特地請了3名假賓客替他抬棺材，同時讓自己的剪輯師準備了悼詞，場面相當荒誕。

取得死亡證明後，「在法律上宣告死亡」的佛許，終於成功向航空公司提交退款申請，該航空公司受理後也要求他提供銀行帳戶資訊。不過在完成最終手續前，佛許諮詢了律師以確保法律程序無虞。「這在法律上不構成詐欺，但仍屬於欺詐性質。」律師在電話中如此回應，並建議他中止申請程序，於是佛許最終還是沒有成功獲得退款。

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