金磚國反美！川普怒回再加10%　陸外交部：反對以關稅脅迫施壓

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

金磚國家峰會將今（7）日閉幕，美國總統川普批評金磚國家「推行反美政策」，並稱對其成員國加徵10%的新關稅。對此，中國外交部發言人毛寧指出，「關於加徵關稅，中方已經多次闡明瞭立場，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。」

毛寧指出，金磚機制是新興市場和發展中國家合作的重要平台，倡導開放包容、合作共贏，不搞陣營對抗、不針對任何國家。

「關於加徵關稅，中方已經多次闡明瞭立場——貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。」毛寧說。



《路透社》記者追問，「川普稱要對金磚國家加徵10%關稅。請問中方是否就此與美方進行過溝通？中國是否已向美方澄清相關立場及可能產生的影響？如果美國最終決定對中國加徵這一額外關稅，中方將採取何種應對措施？」

毛寧表示，剛剛已經介紹我們對金磚機制的看法。金磚機制是國際上的積極力量，金磚合作是開放包容的，不針對任何國家。

「至於關稅，我們一貫反對搞關稅戰、貿易戰，反對以關稅作為脅迫施壓的工具」，肆意地加徵關稅，不符合任何一方的利益。」毛寧說。

金磚國家（BRICS）6日聯合譴責針對加薩及伊朗的軍事行動，同時抨擊美國總統川普的「單邊關稅措施」破壞全球經濟。對此，川普發文威脅，任何支持金磚國家與其「反美政策」的國家，都將加徵10%關稅。

川普在自家社群媒體「真相社交」（Truth Social）宣布，將從美東時間今7日中午12時（台灣時間8日凌晨0時）起，正式向各國寄出關稅通知信或關稅協議。他又發文表示，「任何與金磚國家站在一起、支持其反美政策的國家，將被額外課徵10%的關稅。這項政策沒有任何例外。」

今年金磚國家峰會出現罕見情況，中國國家主席習近平12年來首度缺席，改派總理李強代表參加，同樣缺席會議的領導人包括，土耳其、伊朗、埃及等其他國家。俄羅斯總統普丁也沒有親自到場，而是透過視訊參與會議，因為他現在正面臨國際刑事法院的逮捕令。