八卦山大佛颱風夜驚現紅眼！即時影像「魔力轉圈圈」意外爆紅

記者唐詠絮／彰化報導

颱風夜不平靜，除了風雨攪局，彰化沒有傳出重大災情，今(7日)凌晨有網友，意外發現「愛玩彰化 Changhua Travels」八卦山大佛的即時影像竟然開外掛「高速旋轉」，搭配大佛在黑暗中炯炯有神的紅色雙眼，整個畫面彷彿大佛在「施法轉經輪」，讓網友直呼「超像大佛在作法！」，護佑彰化全境平安。

▲彰化八卦山大佛4K即時影像驚現「發光紅眼」意外爆紅。（圖／翻攝自愛玩彰化 Changhua Travels）

這段「大佛魔力轉圈圈」的影片在網路上瘋傳，引發網友熱烈討論。有人搞笑留言：「這是佛光護體啦！保佑彰化平安！」、「愛的魔力轉圈圈～大佛也跟上流行！」、「颱風算什麼？我們有大佛罩！」各種創意留言紛紛出爐，讓嚴肅的颱風夜增添不少歡樂氣氛。

▲彰化八卦山大佛4K即時影像意外爆紅。（圖／翻攝自愛玩彰化 Changhua Travels）

從網友截圖的畫面中可以看到，即使是深夜，360度環景攝影機仍清晰捕捉到大佛矗立在山頭的莊嚴身影。而當鏡頭以「快轉模式」掃過大佛時，搭配著紅色的佛眼，確實營造出一種神秘又逗趣的視覺效果，難怪網友會腦洞大開，聯想到「大佛顯靈」。

面對網友的熱情解讀，彰化縣城市暨觀光發展處長王瑩琦解釋，八卦山大佛風景區本來就設有「360度旋轉環景攝影機」，目的是讓民眾透過即時影像欣賞八卦山全景和彰化市容，攝影機旋轉速度可以調整，提供不同角度的畫面。

雖然是場美麗的誤會，但「大佛魔力轉圈圈」的意外爆紅，也讓更多人注意到八卦山大佛的美麗與莊嚴。下次深夜睡不著，不妨也來看看大佛，說不定也能捕捉到意想不到的「神蹟」喔！