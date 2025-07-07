120年來首次登陸嘉義！樹倒燈桿歪腰慘況曝　已釀10人受傷送醫

記者翁伊森／嘉義報導

颱風丹娜絲襲昨6日深夜11時40分襲台並在嘉義縣布袋登陸，嘉義市區強風持續吹了1個多小時，不少鷹架、招牌甚至路樹都被吹斷落，更有10人因玻璃或跌倒受傷，已由嘉義市消防局協助送醫治療。

中颱丹娜絲為120年來登陸嘉義的首颱，強大風勢造成多店家招牌倒塌、路樹折損，甚至有紅綠燈桿整個被吹彎，更有汽車因為風力太大，駕駛被迫開上分隔島，必須等到天亮風變小再請拖吊拖離。

▲ 嘉義市吳鳳南路商家招牌落地 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義市吳鳳南路紅綠燈彎腰 。（圖／記者翁伊森攝）

丹娜絲颱風昨深夜至今天凌晨為嘉義地區帶來13級強陣風及暴雨，巨大聲響讓民眾無法安眠，嘉義市多處鐵皮屋屋頂掀起，甚至整排的遮陽棚都被風吹起，不僅大片路樹、招牌倒地，更有民眾開車不敵風勢，最後被迫把車開上分隔島受困，隨後棄車直到白天才請拖吊車來將車子吊開。

▲ 嘉義市世賢路上風大到民眾無法駕馭被吹上分隔島 。（圖／記者翁伊森攝）

消防局表示，嘉義市截至目前災情共430件:路樹災情130件、道路、隧道災情2件。廣告招牌災情35件，積淹水災情2件，建物毀損39件，民生、基礎設施災情75件，車輛、交通事故2件，火災4件，其他災情141件(鐵捲門破壞等)

▲ 嘉義市某樣品屋也被吹毀 。（圖／記者翁伊森攝）

國立故宮博物院南部院區也發出公告表示，樹木傾倒約436株，今（7）日全力復原。為參觀民眾安全，園區封閉一日。明（8）日是否正常開館開園，待評估後公告。

▲ 嘉義市中山噴水圓環旁大榕樹倒地 。（圖／記者翁伊森攝）