風聲如鬼叫！颱風夜高鐵像「屍速列車」　乘客心驚：車身劇烈搖晃

▲受到颱風影響，高鐵昨晚一度停電、停駛。（圖／Threads／@sam93139313）

圖文／CTWANT

中颱丹娜絲於昨（6）日晚間11點許自嘉義布袋登陸，挾帶強烈11級陣風橫掃南部地區，導致多地傳出災情，包括路樹倒塌與列車交通受阻。雖然台鐵與高鐵列車在白天正常運行，惟進入深夜後，風雨增強造成多起列車延誤甚至停駛，民眾拍下車廂內部畫面無奈表示，「我還以為我在上演屍速列車。」

一名民眾表示，6日晚間搭乘南下高鐵第295次列車，原預計於23時59分抵達左營，卻因風雨影響導致列車行進速度放緩，並多次在軌道上暫停。當列車行經新營地區時，於23時49分突然停車，且長達一小時未有動靜，期間車廂電力與冷氣中斷，僅存緊急照明照明。他描述，風勢猛烈，即使列車靜止不動，車廂仍持續搖晃，宛如搭船般的感受讓人心驚。

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另一位民眾拍下他搭乘的列車停駛加上停電畫面PO上Threads，表示列車行經嘉義與台南區間時突遭斷電，窗外風雨交加，車身不時劇烈搖晃，寫道：「你問我卡在嘉義與台南路上停電的高鐵如何，我還以為我在上演《屍速列車》......」，甚至擔心是否會有殭屍敲窗入侵，開玩笑說自己買交通票硬生生買成住宿含遊樂園門票；亦有民眾形容風聲如鬼叫，稱這是「搭車以來最恐怖的經驗。」

▲高鐵車廂整個陷入黑暗。（圖／Threads／@sam93139313）

高鐵公司對此發表聲明指出，因颱風影響，部分路段需緊急實施巡軌及檢查作業，導致台中至左營雙向列車發生延誤與臨時停駛情況。對於乘客遭遇停電與延誤，公司已派遣人員進行現場處理與後續調度，並對造成的不便致歉。

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