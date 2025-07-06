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汐止男自撞摔車喊「頭很暈」拒送醫　掉出喪屍煙彈還襲警！

▲唐姓騎士毒駕與警員發生衝突、遭警方壓制逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲唐姓騎士毒駕與警員發生衝突、遭警方壓制逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／新北報導

6月28日晚間，汐止區一名唐姓騎士（33歲）在汐止區中正路一帶疑自摔受傷、當下全身顫抖、語無倫次且神情恍惚，警員見狀上前關心時，唐男聲稱頭暈不適、拒絕就醫並試圖離開，在場警員發他身上掉落電子菸彈疑似吸毒，準備檢驗時，唐男竟突然情緒激動、搶奪並衝撞警員，導致警員手部受傷。警方立即壓制唐男將他逮捕，經鑑驗確認該菸彈內含俗稱喪屍煙油的二級毒品「依托咪酯」，將毒駕、傷警的唐男依違反毒品危害防制條例、妨害公務、傷害等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

汐止警方表示，當晚20時許接獲民眾通報，指稱中正路出現疑似吸毒男子。汐止所警員到場，發現唐男坐在推倒的機車旁，全身顫抖、眼神渙散，並頻頻喊著頭暈卻拒絕就醫。

▲唐姓騎士毒駕與警員發生衝突、遭警方壓制逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

警員上前詢問機車自摔情況，唐男態度閃爍直嚷「現在頭很暈」，警員眼尖發現他身旁掉出一枚菸彈，警員詢問內容物，唐男竟試圖動手奪回菸彈。警方當場通報支援警力並準備送驗，不料唐男企圖搶回菸彈動手推扯警員。警方立即壓制唐男，過程中造成一名警員手部擦挫傷。

警方利用毒品快速試劑檢驗，確認唐男持有的是依托咪酯菸彈（喪屍煙彈），吸食會造成當事人神智不清甚至暴力失控。警逮捕唐男帶回偵訊，依涉犯毒品危害防制條例、妨害公務、傷害罪嫌移送法辦。警方藉此案例呼籲：毒品危害國人健康，造成社會治安風險，將持續強化查緝力道，嚴密追查毒品來源。

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