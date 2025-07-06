丹娜絲直衝「首當其衝地區」曝　全台防強風豪雨

▲丹娜絲來勢洶洶。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，輕度颱風丹娜絲直衝澎湖，各地防強風豪雨，本島以南台灣首當其衝。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周一下午丹娜絲影響，本島以南台灣首當其衝，中部次之，應防強風豪雨，加強戒備，東半部慎防大量降雨致災，澎湖慎防颱風中心的破壞性強風，其他各地及金門、馬祖亦有強風豪雨機率，皆應戒備。

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▲▼最新颱風動態及潛勢路徑預報圖。（圖／氣象署）

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周一晚風雨漸緩；周二至周六天氣好轉，為晴時多雲偏熱，但環境水氣多，大氣不穩定，午後對流發展常伴隨大雷雨。

吳德榮指出，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，丹娜絲在台灣西南方海面，向北北東轉東北，強度繼續增強，將以最強之姿（近中心平均風30米/秒）進入台灣海峽，今晚、周一晨颱風中心經澎湖附近，周一午抵北部海面；周二再受其北方高壓的導引，轉向浙江。

吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬圖顯示，丹娜絲系集模擬路徑已呈現收歛，並以通過台灣海峽為最大宗，周二再受其北方高壓的導引，轉向偏西，強度減弱，不確定性加大。

▼吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬圖顯示，丹娜絲系集模擬路徑已呈現收歛，並以通過台灣海峽為最大宗。（圖／翻攝Weathernerds）



▲▼做好防颱準備。（圖／氣象署）

