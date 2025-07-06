丹娜絲今加速可能登陸　警報將擴全台

▲丹娜絲加速接近台灣中。（圖／Noaa）



記者陳俊宏／台北報導

颱風今天影響最大！中央氣象署預報員張承傳表示，預估輕度颱風丹娜絲今天、周一會從台灣海峽北上，颱風中心可能通過澎湖群島，但也不排除登陸本島，陸上警報將擴及全台；且颱風還有增強空間，可能到輕颱上限。

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▲▼最新颱風動態及潛勢路徑預報圖。（圖／氣象署）

陸上警戒：新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東、澎湖

海上警戒：東沙島海面、巴士海峽、台灣海峽、台灣北部海面

大豪雨特報：高雄市、屏東縣、台東縣

豪雨特報：南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣

大雨特報：台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天、周一颱風及其外圍環流影響，今天雨勢最明顯，將由南往北逐漸增加，上半天降雨主要在中南部、東半部比較明顯，下半天北部平地也會有間歇性的陣雨或雷雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



張承傳說，預估丹娜絲今天、周一會從台灣海峽北上，颱風中心可能通過澎湖群島，但也不排除登陸本島，陸上警報將擴及全台；且颱風還有增強空間，可能到輕颱上限。

張承傳提到，周一降雨趨緩，白天起西半部仍有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率，其他地區為短暫陣雨後多雲。

張承傳表示，周二到周六低壓帶影響，天氣比較不穩定，周二、周三中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；周四至周六中南部、東北部有局部短暫陣雨，其他地區午後局部短暫雷陣雨。

▼做好防颱準備。（圖／氣象署）

