丹娜絲來襲！水利署啟動強降雨防汛整備

▲太空包預布 。（圖／水利署第五河川分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

根據中央氣象局天氣預報，近期低壓帶發展可能帶來強降雨，經濟部水利署第五河川分署已即刻啟動各項防汛整備作業，水利署於4日下午召開防汛整備視訊會議，務求於第一時間掌握災情並有效降低災害風險。

▲ 第五河川分署改建工程督導 。（圖／水利署第五河川分署提供）

針對近期凱米與山陀兒颱風過後的災後復建作業，五河分署截至114年7月已完成八掌溪428萬立方公尺疏濬，急水溪也完成50萬立方公尺疏濬。亦針對轄區外水與內水防汛熱點完成各項檢查與應變整備，包括太空包預佈、抽水機布設與水門檢查等措施，確保面對突發強降雨具備應變能力。另有13處內水熱點完成相關抽水站、水門、滯洪池整備，確保轄區內水熱點有效應對積淹水風險。

▲第五河川分署移動式抽水機試運轉 。（圖／水利署第五河川分署提供）

五河分署亦強化非工程防災資源，包含路面淹水感測器、水情即時監控、抽水機試運轉演練，自主防災社區與防汛護水志工也配合協助巡檢，全面提高災防應變能力。此外，針對施工破堤點，五河分署亦加強查核與監管，落實「施工中防汛零缺口」原則。

提醒民眾可透過經濟部水利署防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）、Facebook防汛抗旱粉絲專頁、行動水情APP等方式，隨時掌握即時水情及防災訊息，提早因應、降低災損。