蹲式馬桶要掰了！環境部推「全坐式公廁」：提供酒精、坐墊紙

▲台日廁所趨勢交流研討會，分享推動經驗。（圖／環境部提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣公廁蹲式馬桶比坐式馬桶多，但蹲式馬桶的細菌數量卻是坐式的164倍。因應台灣高齡化社會來臨，環境部也推動坐式馬桶，透過補助公共廁所興建及修繕工程，希望每座廁所最多1間設置蹲式馬桶，目標則是推動全坐式馬桶，藉此把蹲式廁所減到最少。

環境部昨（27日）舉行「台日廁所趨勢交流研討會」，邀集日本專家學者、我國專家學者及中央與地方機關等，共同研討公廁設計與管理發展趨勢，打造潔淨、舒適、友善及永續的公共廁所。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據環境部調查，我國蹲式馬桶仍比坐式馬桶多，坐式廁所占比不到5成，僅有45%，且目前國內並無法規要求公廁廁間的蹲、坐比，只有內政部國土署委外編寫的「公共建築物衛生設備設計手冊」，原則建議坐式與蹲式廁間為2比3，但無強制力。

會中有專家指出，蹲式馬桶不僅如廁不便，且常會噴濺到一旁，加上僅用濕式清潔，馬桶周圍及地板的大腸桿菌數遠大於坐式馬桶，是坐式的164倍。而因應台灣高齡化社會來臨，應該提高坐式馬桶占比。

環境部指出，根據調查，約有50%國人偏好使用蹲式廁所，其中女性占比更高，主因是擔心坐式馬桶會有接觸、不衛生等問題，但考量國際趨勢及台灣邁入高齡化社會等，環境部在今年5月已修正「補助公共廁所興建及修繕工程督導指引」，目標推動全坐式馬桶，並提供酒精、坐墊清潔液或馬桶坐墊紙，每座廁所最多1間設置蹲式馬桶。