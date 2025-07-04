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高雄廟會惹民怨 ！留下滿地金紙陣頭還囂張嗆聲　警方出手了

▲▼三民區某廟會活動結束後，明誠一路與鼎山街口留下大量金紙，引發附近居民抱怨，警方獲報後已立即前往處理，並將依法對違規行為進行開罰。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼三民區某廟會活動結束後，明誠一路與鼎山街口留下大量金紙，引發附近居民抱怨，警方獲報後已立即前往處理，並將依法對違規行為進行開罰。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

針對昨（3）日晚間有民眾於社群平台發布影片，指控三民區某廟會活動結束後，明誠一路與鼎山街口留下大量金紙，引發附近居民抱怨，甚至有陣頭成員回嗆網友一事，高雄市政府警察局三民第二分局今（4）日表示，警方獲報後已立即前往處理，並將依法對違規行為進行開罰。

三民第二分局鼎金派出所於7月3日晚間10時30分許接獲民眾報案，指稱明誠一路與鼎山街口有大量金紙散落。警方到場後確認係廟會活動所致，已當場勸導主辦單位停止丟擲行為，並同步通知環保局到場進行查處。

▲▼三民區某廟會活動結束後，明誠一路與鼎山街口留下大量金紙，引發附近居民抱怨，警方獲報後已立即前往處理，並將依法對違規行為進行開罰。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方調查指出，此次廟會活動雖有依規定申請路權，但繞境活動明顯逾越了核准時間（申請時間為晚間7時30分至9時）。此舉已違反了道路交通管理處罰條例第82條第1項第9款「未經許可在道路進行賽會或擺設筵席、演戲、拍攝電影或其他類似行為」之規定，警方將依法對行為人或其雇主處以新臺幣1,200元以上2,400元以下罰鍰。此外，對於活動期間少數民眾的交通違規行為，警方也將依道路交通管理處罰條例逕行舉發。

三民二分局呼籲，民眾參與廟會繞境活動時，務必遵守交通安全規則及相關法規，隨時注意周遭人車動態，以防範事故發生，共同確保交通安全與廟會活動的平安順利。

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