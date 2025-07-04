涉偽造罷免提議遭起訴！黃呂錦茹羈押禁見提抗告　高院駁回確定

▲黃呂錦茹等人遭裁定羈押禁見後提出抗告，高院今駁回確定。（圖／記者劉昌松攝）

文／中央社

北檢偵辦雙吳罷免提議書涉偽造案，依偽造文書等罪起訴，並將羈押中的黃呂錦茹、初文卿、姚富文移審北院。北院裁定繼續羈押禁見，黃呂錦茹等3人提抗告，高院今駁回確定。

台灣高等法院新聞資料指出，黃呂錦茹、初文卿、姚富文涉犯刑法行使偽造私文書罪嫌、違反個人資料保護法非法利用個人資料等罪，犯罪嫌疑重大。

新聞資料表示，黃呂錦茹與其他共犯、證人間具利害關係，且曾指示他人製作檔案、傳送給其他被告，並擬定遭查獲時的說詞，部分被告還有刪除LINE對話紀錄情形，足認有勾串共犯、滅證之虞。

高院表示，考量現今通訊軟體迅速、私密性高，黃呂錦茹等3人仍有可能透過通訊軟體，與其他共犯聯繫、分工或串證，若未羈押並禁止接見通信，恐影響後續審判程序順利進行，原審羈押禁見裁定無不當，黃呂錦茹等3人抗告均無理由，應予駁回。

檢調查出，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，涉嫌於今年2月間指示志工偽造民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免案的提議人名冊。台北地檢署6月16日依違反個資法、偽造文書等罪，起訴黃呂錦茹、台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、吳思瑤罷免案召集人賴苡任、第四區黨部執行長陳奎勳等5人。

偵查期間，北檢聲請羈押禁見黃呂錦茹、初文卿、姚富文獲准，全案起訴後移由台北地方法院審理。北院仍裁定黃呂錦茹等3人羈押禁見。