陸前駐美大使：中國就是要統一「沒什麼好商量」

▲陸前駐美大使崔天凱。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸前駐美大使崔天凱3日在北京出席第十三屆世界和平論壇時表示，台灣問題關乎中國主權和領土完整，沒有談判和妥協的餘地，「中國就是要統一，這沒有什麼好商量的。」

根據《北京青年報》報導，崔天凱當天在論壇上就中美、南海，以及台灣問題發表看法，他提到，相互尊重一直是中方與美方打交道中堅持的原則，「我們講相互尊重、和平共處、合作共贏，始終將相互尊重放在首位。沒有相互尊重，後續就無從談起。」

崔天凱繼續說，「相互尊重什麼？尊重彼此的文化、歷史、發展階段，最重要的是尊重各自的核心利益和重大關切。」

崔天凱指出，中方一直強調台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，至今依然如此，「如果美國能堅持一個中國原則，問題很容易得到解決。」

崔天凱強調，台灣問題和南海問題的性質不同，台灣問題關乎中國主權和領土完整，沒有談判和妥協的餘地，「中國就是要統一，這沒有什麼好商量的。」

在南海問題上，崔天凱坦言，中國和部分鄰國確實存在領土爭議，中方有自己的主張，且認為是完全合理的，「中方也認識到，這是中國與一部分東盟國家之間的問題，而非中國與東盟整體的問題。這些爭議可以通過談判和協商來解決。」

對於中美目前的緊張局勢，崔天凱說，「所謂『兵來將擋、水來土掩』，如果願意對話合作，我們的大門始終敞開；如果要搞遏制打壓，我們會堅決反制。」