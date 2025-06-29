家樂福慶統一獅封王　7／8前逾200件商品買1送1

▲家樂福優惠。（圖／家樂福提供）



生活中心／台北報導

統一7-ELEVEn獅隊奪下中華職棒36年上半球季冠軍，家樂福即日起至7月3日，推出H20Water純水、inLove Cafe式咖啡與DIKE 雙用手持風扇等多項指定商品買一送一優惠。

家樂福指出，買一送一優惠包括統一H20Water純水/PET600ML、inLove Cafe熱美式咖啡/冰美式咖啡、DIKE 雙用手持風扇DUF141BU、艾草涼感速乾短T與美式烤半雞。

▲▼家樂福優惠。（圖／家樂福提供）



還有檔期加碼即日起至7月8日前，超過200件人氣商品買1送1，如：

❊77脆可穀麥、巧蜜詩巧克力風味糖/100~130克/售價109元享買1送1(平均一件54.5元)

❊泰山仙草蜜茶/520毫升x4/售價96元(4入組)享買1送1(平均一件48元)

❊金榮x雙葉榴槤起司雪糕/75克x4/售價158元享買1送1(平均一件79元)

❊萌髮科研凍齡蓬鬆洗髮精EX系列/500毫升/售價599元享買1送1(平均一件299.5元)

❊黃金比例古早味/口味:鹹味小圓餅、卡拉脆(鹹)(甜)、豬耳朵、菜脯餅、飛機餅/65~120克/售價59元享買1送1(平均一件29.5元)

❊FUNGO/口味:白芝麻核桃、鹽烤焦糖核桃、1+1五香小豆丁、1+1蔥辣花生/110~225克/售價139元享買1送1(平均一件69.5元)

❊柔匠四層抽取式衛生紙FSC/90抽x10包/售價318元享買1送1(平均一件159元)

❊Tefal特福巴洛克不沾平底鍋/30公分/售價1280元享買1送1(平均一件640元)

❊驅塵氏雙軌密封夾鏈袋/大、中尺寸/售價79元享買1送1(平均一件39.5元)

❊H&K家居活氧酵素去漬霸、檸檬酸、小蘇打粉/500～1000克/售價99元享買1送1(平均一件49.5元)

❊Glolux北美品牌16Ｗ超廣角LED燈泡/白光/售價199元享買1送1(平均一件99.5元)

❊好室喵看得見組裝式磁吸側開鞋盒/尺寸29.2x36x21.9/售價500元享買1送1(平均一件250元)

▲統一封王優惠。（圖／7-ELEVEN提供）



此外，7-ELEVEn推出逾300款統一品牌指定商品，包含常溫、冷藏、泡麵、冰品、甜點、熱狗/麵包等商品結構皆可享限時同類別任選第2件5折優惠活動。同時指定商品(不含香菸、受託代銷)滿250元送明星3缺1遊戲幣，還有眾多商品加碼優惠，包含最受歡迎的CITY PRIMA大杯精品美式(冰/熱)/CITY PRIMA大杯精品拿鐵(冰/熱)買2送2、CITY TEA冰淇淋紅茶與CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買2送2等。

業者指出，沖繩久米島深海微礦水PET850、農心香辣海鮮味烏龍麵(包)、韓國熊津紅蔘飲、韓國熊津青梅飲/柚子茶等，有買2送2加碼優惠；「uniopen PRIMA會員訂閱制」限時再加碼7月1日起至12月31日「鮮食全品項加入5%點數回饋」，已訂閱會員不限支付工具皆可回饋，搭配封王優惠活動折上折更划算。

▲統一封王優惠。（圖／7-ELEVEN提供）