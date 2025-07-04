人妻「當街摸鳥」滑進摩鐵3度激戰　小王挨告喊冤：是去打掃的

▲北部某學國小家長會長搭上人妻，3進摩鐵還稱對方是「清潔工」挨告。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

北部某國小1名徐姓家長會長，與育有2子的人妻搞出不倫情感，還多次進出汽車旅館。人妻丈夫後憤而提告，控對方侵害配偶權。徐男雖辯稱「以為她是單親媽媽」、「去摩鐵只是打掃」，法官不採信。士林地院認徐男與人妻發展不倫關係，侵害他人配偶法益，情節重大，判須賠償40萬元。

徐男挨告後在庭上表示，自己從事清潔工作，認識女方阿芳（化名）是在她擔任學校義工期間，對方當時未提及有婚姻關係，且獨力照顧孩子，讓他一直以為她是單親媽媽。他進一步強調，2人之所以熟識，是因為曾請對方幫忙處理文書作業並給付報酬，後來也因為受託幫旅館打掃，才會出入汽車旅館。

法官查出，徐男是阿芳孩子的學校家長會長，還曾與阿芳和其2個孩子一起出遊，應早已知悉她的家庭狀況。此外，阿芳丈夫方男曾親自接送小孩上學，還有錄影、照片顯示出席學校活動，以徐男的角色「不可能不知道她已婚」。

對於同月份三度與阿芳進出北市承德路某汽車旅館，徐男解釋是「去做清潔工作」，還拿出過去與旅館聯絡人的對話紀錄與報價單作證。但法官查到，這些對話紀錄的時間都在2021至2022年間，且並非該館，而是不同館別；報價單也在出入旅館之後才出具，時序不符。

然而，法院也函詢旅館公司，對方回覆徐男「不是他們員工，也未受託工作」，直接打臉去打掃的說法。

除了3次進摩鐵，法院也當庭播放街頭監視器畫面，顯示徐男與阿芳在大白天牽手、擁抱、接吻，阿芳甚至「以手觸碰徐男下體」，舉止親密毫不避諱。法官認，這樣的互動已遠超一般社交分際，且後續又進入摩鐵停留2至3小時，綜合判斷「應為性行為」。

法官認為，徐男與人妻發展不倫關係，侵害他人配偶法益，情節重大，依法應負侵權責任，故判徐男須賠償40萬元慰撫金；然而阿芳已與丈夫離婚，並以30萬元和解。