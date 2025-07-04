陸暗批西方炒作「別以用心」　王毅：稀土不會成為中歐之間問題

▲ 中共中央政治局委員、外交部長王毅在同德國外長瓦德富爾共同會見記者。（圖／翻攝 中國外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

中共中央政治局委員、外交部長王毅昨3日在柏林同德國外長瓦德富爾共同會見記者並現場回答提問。針對針對記者問及歐洲企業關注中方稀土實施出口管制問題，王毅表示，有人故意炒作此事，別有用心，「稀土出口從來不是、也不應成為中歐之間的問題。」

應歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯、德國外長瓦德富爾、法國外長巴羅邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅於6月30日至7月6日訪問歐盟總部並舉行第十三輪中歐高級別戰略對話，訪問德國並舉行第八輪中德外交與安全戰略對話，訪問法國舉行中法外長會談並出席中法高級別人文交流機制新一次會議。在法國布魯塞爾期間，王毅與比利時首相德韋弗、副首相兼外交大臣普雷沃分別會見、會談。

中國外交部網站釋出內容，當地時間2025年7月3日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在柏林同德國外長瓦德富爾共同會見記者並現場回答提問。

針對記者問及歐洲企業關注中方稀土實施出口管制，王毅表示，對軍民兩用物項實施必要管制是各國行使主權，也是應盡國際義務。中方的政策符合國際慣例，也有利於維護世界和平穩定。

王毅強調，「稀土出口從來不是、也不應成為中歐之間的問題。」只要遵守出口管制規定並履行必要程序，歐洲企業的正常需求將得到保障。中方主管部門還為歐洲企業設立了「快速通道」，有人故意在中歐之間炒作此事是別有用心。

談到今年紀念中歐建交50周年，王毅外長也發表重要講話，強調中歐關係的演變與重要性。他指出，這50年來，中歐合作從無到有、從小到大，每天的貿易額如今相當於過去全年的總量，並且雙方已經建立起全面戰略伙伴關係。

王毅強調，中歐關係的定位是伙伴，主流基調是合作，關鍵價值是自主，發展前景是共贏。王毅呼籲雙方通過今年的高層往來，珍惜歷史上的努力成果，共同迎接未來更長久、更深入的合作。

談及當今國際形勢亂象頻生，王毅強調中國是世界上最重要的穩定力量、最可預期的確定因素。在和平與安全問題上，中國是世界上記錄最好的大國，從不策劃戰爭，也不參與衝突，更不搞什麼地緣爭奪。同時加快推進高水平開放，營造更加市場化、法治化、國際化營商環境。在國際和地區爭端上，中國堅持通過對話協商政治解決，反對使用武力，反對單邊制裁，堅守不干涉內政原則，維護了廣大發展中國家尤其是中小國家的正當權益。

王毅也強調，中國的發展是全球經濟增長的主要貢獻者之一，每年對世界經濟增長的貢獻率約為30%。王毅最後表示，中國將繼續向世界各國開放機遇，並與希望合作的國家攜手共建人類命運共同體，共同守護地球這個唯一的家園。