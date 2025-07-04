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「金廈泳渡」傳停辦　陸委會：必須謹慎「會進我方禁限制水域」

▲▼海基會秘書長羅文嘉首度參與「金廈泳渡」。（圖／記者林名揚翻攝）

▲去年「金廈泳渡」活動從金門游往廈門。（圖／記者林明揚翻攝）

記者蔡紹堅／台北報導

今年「金廈泳渡」傳出中央認為統戰意味濃厚，要求金門縣府停辦。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，案件還在審查，今年活動由廈門主辦，對岸申請很多政府官員、電視台記者要來，還有無人機空拍，選手、船隻也會進入我方禁限制水域，必須謹慎處理。

梁文傑在例行記者會上提到，「金廈泳渡」本來就是屬於福建、廈門對金門統戰的一項活動，去年還將活動包裝成「海峽論壇」的一個分支活動，「所以這個活動的本質，我不會稱它是單純的運動，凡是去廈門參加過活動的選手，大家都知道要接受統戰洗禮。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

梁文傑強調，每一個案子都有不同的性質，現在的考慮是，去年金門漁船翻覆事件後，雙方已簽署協議，但中國的海警船還是不斷侵擾金門水域，平均每個月進來四次，每次兩小時，一直到現在已經77次，這當然會對兩邊舉辦交流活動有不利的影響。

梁文傑說，這一次對岸申請了很多政府官員、電視台記者，要做網路直播，甚至還有無人機空拍等，所以政府會對其性質做審慎審查，「這一次是在廈門舉辦，從廈門游過來，等於是要進入我方的禁限制水域，而且不只是選手，還有很多的拍攝船，所以我們對這個事情會比較謹慎處理。」

對於統戰的定義，梁文傑解釋，統戰本來就是中共的一種政治武器、策略，沒有辦法做法律上的界定，「如果你現在列舉出一千種手法，他隨時可以變出一萬種手法。」

▲▼海基會秘書長羅文嘉首度參與「金廈泳渡」。（圖／記者林名揚翻攝）

梁文傑也舉例，先前發生的泉州富美宮遶境事件，就是採用「人神分離」的方法進來，「我曾經說過，那是一種『高智慧的違規』，所以這樣的活動，我們是反對的。」

另外，對於兩岸旅展停辦，梁文傑說，兩岸旅展是把大陸的旅行社、旅行業者請到台灣來，然後開旅展，販售桂林山水、長白山等行程，但是現在觀光局的立場，並沒有讓旅行社從事赴陸旅遊團，所以政府也沒有理由讓大陸的旅行業者過來賣行程，「這當然是自相矛盾，所以我們沒有讓他們來。」

梁文傑強調，基本上每一個案件都會有駁回的理由，不會隨便說「這是統戰」或「不是統戰」，而且兩岸的交流也從來沒有斷過，「我每天要簽非常多的交流活動許可案，很多沒有特別政治意圖的，都會盡量讓它能夠順利成行，我們還是很珍惜兩岸的民間交流，但是不要有政治味。」

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