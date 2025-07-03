悲催畫面曝！台中五口同亡招魂遭鐵門阻絕　全家牌位同放謝籃

記者許權毅／台中報導

台中市豐原區王姓一家五口死亡案，親屬今日下午重回住處招魂，不過疑似住家鐵門上鎖，又再度找來鎖匠破門，其中一名年輕鎖匠嘗試半小時未成功，又有一名中年鎖匠前來支援，花費將近1小時，才成功進入招魂。家屬招魂儀式進行半小時，王家五口牌位一同放進一只謝籃，隨後返回殯儀館。

▲台中五口命案今日下午要招魂時，鐵門疑似被上鎖，2名鎖匠花費1小時才成功破門。（圖／記者許權毅攝）



昨日傍晚，王家兒子公司主管、警方、里長、房東會同鎖匠到場，當時就因為王家鐵門上鎖，且內鎖橫桿也鎖住，無法成功進入屋內，鎖匠耗費多時，才成功把門鎖撬開，進入屋內才發現噩耗。

▲▼王家一樓為軍用品店，可見有大量商品陳列。（圖／記者許權毅攝）



今日下午3點，親屬要重返屋內招魂，發現疑似與房東未溝通好，鐵門又被鎖上，才趕緊找鎖匠到場開鎖，一名年輕鎖匠嘗試約半小時未果，禮儀社人員又聯繫一名中年鎖匠到場，兩人一同嘗試半小時，才成功進入屋內。

屋內可見，有大量軍用品，如迷彩眼鏡、戰術鞋、包包等等物品陳列在櫃子上，一樓店面深處有神桌，供奉神尊，與一般零售老店類似。

▲▼王家親屬今日重返現場招魂，一家五口牌位一同放在一只謝籃內。（圖／記者許權毅攝）



約下午4點40分左右，王家親屬由法師帶領下完成招魂儀式，5口牌位一同放在謝籃內，第一排是王父、王母，後頭則是王家小孩，另名親屬撐黑傘，現場並未見招魂幡，疑似是因人手不足，直接放入謝籃內，隨即返回台中市東海殯儀館安靈。

台中市豐原區昨（2）日驚傳一家5口陳屍屋內，王姓屋主（62歲）連同妻子涂女（63歲）、大女兒（35歲）、二女兒（34歲）、小兒子（28歲）都被發現倒臥房內，明顯死亡多日。據了解，因王家小兒子連續多天都沒有到工廠上班，工廠同事打電話聯絡不上人，於前往王家查看，發現王家經營的軍用品店沒有營業，趕緊報案卻發現五人已死。