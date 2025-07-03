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醫科畢業賣冰淇淋！她爆「母校嫌丟臉」逼刪片　校方回應了

大陸大連醫科大學中山學院近日被曝要求擺攤畢業生刪除影片，引發關注。（圖／翻攝自抖音）

▲大陸大連醫科大學中山學院近日被曝要求擺攤畢業生刪除影片，引發關注。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

大陸大連醫科大學中山學院近日被曝要求擺攤畢業生刪除影片，引發關注。當事人小李（化名）表示，學校老師給她打電話，要求其下架相關影片，說影響到了學校聲譽，還讓學弟妹感到惶恐，對她的生活和擺攤造成很大影響。對此，校方否認，強調學校支持學生以各種方式就業，希望家長和學生不要擔心。

《紅星新聞》報導，25歲的小李是廣西人，3個月前開始擺攤賣芒果冰淇淋，並拍攝影片記錄擺攤過程，還曬出每天收入。小李上月27日透過影片表示「本科畢業擺攤真給母校丟臉了」，並稱自己畢業3年了，沒想到會再次接到輔導員電話，對方在電話中要求她下架影片，說其擺攤行為讓學弟妹感到惶恐，影響校譽。

小李回憶，先前有網友質疑自己本科畢業擺攤，所以她就在影片中公開母校和科系，6月底影片播放量達到500萬，她隨即接到學校老師電話，要求刪除影片，當時她在開車，停車後很快下架了影片，之後再也沒提過學校名字和專業，但還是有人不依不饒，在評論區各種攻擊和詆毀，對她的生活和擺攤造成很大的影響。

對此，大連醫科大學中山學院招生就業部回應，相關說法並不屬實，學校會積極幫助學生找工作，並支持學生以各種方式就業。對於該校老師是否給畢業生打電話要求刪影片，該工作人員表示，這些問題需要聯繫學校宣傳部門。事實上，該校抖音官方帳號曾在評論區回應，「學校一直以來的態度是不歧視任何職業，更不會覺得學生創業丟臉。」

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