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可能成新颱風超逼台灣？　「輝達AI」模型5天預測路徑曝光

▲▼ 。（圖／NCDR）

▲菲律賓東方有熱帶系統發展 。（圖／NCDR）

記者許力方／台北報導

時序進入颱風季，氣象專家紛紛示警，菲律賓東方的98W下周有機會生成一個新颱風，各國路徑預測目前分歧大，若升格為輕颱，路徑可能非常接近台灣陸地，甚至不排除登陸。中央氣象署表示，目前這個熱帶系統整合不明朗，AI模式仍預測會穿過菲律賓往南邊移動，國家災害防救科技中心 （NCDR）也曝光輝達與氣象署合作的AI區域模式最新預報。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示與中央氣象署合作，使用AI打造CorrDiff模型，預測颱風路徑，在去年10月詭異秋颱「山陀兒」的預報上發功，展現神準預測力，如今雙颱可能生成共舞，讓AI模式預報再次成為關注焦點。

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▼氣象署與輝達合作打造的AI模式預報。

▲▼ 。（圖／NCDR）

氣象署預報員張竣堯稍早表示，目前西北太平洋、日本南方海面的熱帶性低氣壓TD05最快今（3日）晨增強為第3號颱風「木恩」，由於都在海面逐漸增強及減弱，對台灣及日本都沒有影響。

至於菲律賓東方海面也有另一個熱帶雲簇生成，未來有機會增強為熱帶性低氣壓或颱風，但目前整合情況沒有很好，各預報模式對強度及路徑的分歧都還很大，也不排除接近台灣，有一部分預估會從台灣東方海面北轉，但強度也不一定達到颱風等級。

氣象署指出，AI模式預報顯示，這個熱帶系統會穿過菲律賓往南邊移動，這兩天可再觀察。

根據NCDR公布的AI區域模式，在輝達的CorrDiff由美國NCEP-GFS氣象模型資料驅動、台灣高解析預警資料預報中，未來5天內，台灣東、南方海面有熱帶系統發展，並可能靠近台灣，雷達回波與地面風場顯示，隨著熱帶系統的移動，將為台灣帶來雨勢。

▼下周恐受熱帶系統影響帶來降雨。

▲▼ 。（圖／NCDR）

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