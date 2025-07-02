61%民眾不贊成重機上國道　「任意超車、鑽縫隙」是主因

▲重機日前爭取上國道，號召5千人包圍交通部。（圖／ETtoday資料照）

記者周湘芸／台北報導

大型重機團體長年爭取重機上國道，交通部高速公路局今年3月重啟民調作業，根據民調結果，僅有10.3%贊成全面開放，24.5%贊成有條件開放，60.7%不贊成開放，不贊成原因以「騎士不遵守交通規則任意超車及鑽縫隙，易發生危險」最高。

交通部2011年修正《道路交通管理處罰條例》允許550c.c.以上大型重型機車，可依高公局公告特定路段、時段得行駛國道，但高公局至今僅在部分路段試辦。日前重機團體多次赴國道及交通部抗議，高公局今年3月再次針對「開放550c.c.以上大型重型機車行駛國道看法」進行民調。

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根據高公局民調結果，在市內電話調查中，9.3%贊成全面開放、25%贊成有條件開放、有60.9%不贊成開放、4.8%未明確表示；在行動電話調查部分，10.2%贊成全面開放、24.2%贊成有條件開放、61.5%不贊成開放、4.1%未明確表示。兩個調查合併，僅有10.3%贊成全面開放，24.5%贊成有條件開放，60.7%不贊成開放，4.5%民眾未明確反應。

若以性別及年齡來看，民調顯示，以男性支持開放比例大於女性，且年齡愈低愈支持全面開放，年齡愈高不支持比率愈高。

在不贊成理由中，以「騎士不遵守交通規則任意超車及鑽縫隙，易發生危險，且會造成汽車駕駛員不安或失常」占49.7%最高，「機車是肉包鐵，保護措施較差，一旦事故，嚴重性也較高」占15.9%居次，「車型較小，變換車道時不易被查覺，易造成交通事故」占8.7%。

另外，民眾贊成在「有條件情況下」開放部分，贊成限定路段行駛者，在東西向國道方面，皆是以「開放行駛國6 橫向國道」比率較高，約46.3%至53.3%；南北向國道方面都以「開放行駛國3南部車流量較低之部分路段」比率較高，約43.2%至52.3%。

高公局此份民調委託全國公信力民意調查股份有限公司於3月11日至3月21日執行調查，「市內電話調查」完成有效樣本1078份，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±3.0個百分點；「行動電話調查」完成有效樣本1,214份，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±2.8個百分點。