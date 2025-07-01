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獨／摩鐵討債超暴力！欠錢男落跑被打更慘　頭重創深度昏迷

▲▼雲平汽車旅館,摩鐵。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名楊男被找去太平區一間摩鐵，向一名余男討債，竟把人踢到重度昏迷。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中一名綽號「英國」的楊姓男子，今年5月被友人找去幫忙暴力討債，一夥人原本在摩鐵內談判，楊男卻覺得裡頭「味道」不好，想轉移地方，被害人余男假裝同意，又趁隙要落跑，結果被楊男等人壓制，楊一怒之下猛踹余男頭部，導致余一度深度昏迷，檢方近日依殺人未遂罪起訴。

事發地點位在台中市太平區一處知名摩鐵內，今年5月10日凌晨6時許，綽號「判官」的洪男（在逃）疑似跟余男（32歲）因毒品有債務糾紛，邀約楊男（22歲）、一名藍姓少年前往談判，因談判破局，洪男先行離開，剩下楊男等3人在同在內，余男稱會請人送錢，但楊男當時覺得房間內氣味不好，要求余男配合轉移處所。

余男假意答應楊男請求，一同前往摩鐵停車處所，余男馬上拔腿要狂奔，楊男跟藍姓少年見狀，立刻把余男壓制在地，楊男用腳開始狂踹余男，直到摩鐵員工上前阻止並報案，楊男跟藍姓少年隨即落跑。

▲▼台中,太平,太平分局,分局長,蔡慶星,太平區。（圖／記者許權毅攝）

▲警方到場後，發現楊男已經落跑，在家中將人逮捕到案。（圖／記者許權毅攝）

警消到場後，發現余男頭部重傷，趕緊將人送往中國附醫治療搶救，余男一度因為頭部外傷合併顱內出血，陷入重度昏迷，昏迷指數僅剩下3分，並有呼吸衰竭等傷勢。

經警方追查，發現楊男與藍姓少年搭乘計程車逃逸，警方以車追人，並輔以被害人提供之社群軟體帳號等資訊，在楊男家中將人逮捕到案送辦。

台中地檢署近日偵結起訴，楊男坦承犯行，認為楊男明知頭部屬人體重要部位，如果大力撞擊，可能導致嚴重受損，甚至發生死亡結果，楊男攻擊時力道猛烈，應可預見余男有可能發生死亡節果，已具有殺人不確定故意。衡量楊男有前科在案，為累犯，應加重刑期，全案依殺人未遂罪嫌起訴，藍姓少年則移送少年法庭審理。

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