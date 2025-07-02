屏東縣114學年度第二階段校長遴選完成　8新任校長誕生

▲屏東縣政府。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣114學年度國中小第二階段新任校長遴選結果出爐，共計11所學校完成遴選，新任校長將於新學年度上任。縣府期勉新校長持續推動校務發展，引領學校邁向卓越。



屏東縣114學年度國民中小學第二階段新任校長遴選作業於7月1日辦理完成，依參與遴選人員之校務經營及詢答之表現，並以出缺學校校務現況及經營發展需求等綜合評判遴選合適之校長，本縣114學年度國民中小學新任校長遴選結果如下：

國中第二階段出缺學校校長遴選結果：明正國中傅勤展教師獲遴選為高泰國中校長、里港國中柯文成教師獲遴選為光春國中校長、九如國中李立群教師獲遴選為長治國中校長，計3名。

國小第二階段出缺學校校長遴選結果：加祿國小陳德宗教師遴選為玉光國小校長、同安國小蔡錦豐教師遴選為昌隆國小校長、地磨兒國小唐世勇教師遴選為隘寮國小校長、中正國小蔡文雄教師遴選為興化國小校長、高朗國小黃如瑩教師遴選為田子國小校長、長榮百合國小高佩文教師遴選為丹路國小校長、崁頂國小顏乾明教師遴選為東海國小校長、鶴聲國小賴俊宏教師遴選為口社國小校長

，共計8名。

縣府表示，本次獲遴選之校長將於114學年度起聘任，縣府期許本次新任校長能秉持初衷，於學校奠定的基礎上持續努力，承擔起帶領學校邁向卓越的重責大任。