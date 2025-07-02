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達美樂開賣「韓風炸雞火山披薩」　加碼送李雅英應援卡包

▲▼達美樂推出全新「韓風炸雞火山披薩」。（圖／業者提供）

▲達美樂推出全新「韓風炸雞火山披薩」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

達美樂宣布推出全新「韓風炸雞火山披薩」，把韓式炸雞結合濃郁起司熔岩打造濃郁滋味，更驚喜找來啦啦隊女神李雅英代言，即日起正式上市；同步祭出限時半價優惠，7月7日起加碼送李雅英應援限定卡包，送完為止。

達美樂全門市即日起限時限量開賣「韓風炸雞火山披薩」，把韓式炸雞放在披薩上，搭配微辣香甜道地韓風醬汁，還可以沾著濃郁起司熔岩醬搭配，每一口都能吃到濃郁口感。

為歡慶新品上市，火山披薩全系列可享外帶5折優惠，並推出2款韓風套餐組合，包括「韓風豪爽套餐」內含韓風炸雞火山大披薩、韓風香雞、韓風地瓜薯條，再搭配任選一顆經典或招牌系列大披薩及1.25公升大可樂，售價969元；「韓風潮味套餐」內含韓風炸雞火山大披薩、韓風香雞、紫薯地瓜球和1.25公升大可樂，售價799元。

▲▼達美樂推出全新「韓風炸雞火山披薩」。（圖／業者提供）

▲7月7日起買韓風炸雞火山披薩送李雅英應援限定卡包。

7月7日起加碼凡購買「韓風炸雞火山披薩」隨機送「李雅英歡樂應援卡包」，應援卡包共有6種款式及超限量「神祕隱藏禮物卡」，幸運抽中神祕隱藏禮物卡者除可獲得雅英限定禮物卡外，還有機會拿到iPhone 16、達美樂1年份披薩或免費大披薩等好禮，卡包全台限量、送完為止。

▲▼自私漢堡（Selfish Burger）推出夏季限定「橙香系列」。（圖／自私漢堡提供）

▲自私漢堡推出夏季限定「橙香系列」。

美式漢堡店「自私漢堡（Selfish Burger）」近日也開賣全新夏季限定「橙香系列」，一共有3款新品選擇，其中「橙香奶油乳酪牛」選用鬆軟布里歐麵包夾入厚實牛肉漢堡排，搭配柳橙奶油乳酪、手工去皮香吉士橙片，再加上芝麻葉、柳橙辣醬點綴，口感香濃不膩，售價260元。

「辣味橙香脆雞」以金黃去骨雞腿排為主角，搭配柳橙辣醬、柳橙奶油乳酪，其中夾入香吉士橙片、新鮮牛番茄與爽脆生菜，再撒上細砂糖點綴香氣，每一口都能吃到酸、甜、辣、鹹的多重滋味，售價280元。

「陽光橙香奶昔」由香草冰淇淋打底，融合柳橙果泥、檸檬汁的雙重果酸，頂層擠上輕柔鮮奶油，搭配香吉士切片與椪糖碎片裝飾，售價160元；同步提供「橙香奶油乳酪牛＋陽光橙香奶昔特價400元」、「辣味橙香脆雞＋陽光橙香奶昔特價420元」共2種套餐組合。

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