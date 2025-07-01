狠心虐死剴剴！惡保母姊妹移審高院　有逃亡之虞皆羈押3個月

▲涉嫌虐死男童愷愷的保母劉彩萱，一審遭重判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

1歲男童剴剴在等待寄養家庭期間，慘遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳聯手虐死，引爆眾怒。案經台北地檢署偵結起訴後，一審台北地院國民法官將劉彩萱判處無期徒刑、劉若琳判處有期徒刑18年。案經上訴，並於1日移審高等法院。高院隨即召開接押庭，認為2人一審均遭重判，有逃亡之虞，裁定羈押3個月。

在本案中不幸殞命的愷愷，是2022年2月間出生的男童。但生父失聯，生母因犯案入獄服刑。母親入獄前雖曾將愷愷托育給私人保母照顧，但因私人保母不具收養資格，且剴剴外婆無法負擔托育費用，轉由新北市政府社會局介入，之後委託兒福聯盟安排寄養。

2023年9月間，兒童福利聯盟委託劉彩萱以每日1千元的酬勞在家全日托育愷愷，劉彩萱則找了也具有保母證照的妹妹劉若琳，一同照顧愷愷。但托育不到4個月，2023年12月24日，剴剴因呼吸困難，送醫不治。醫師發現愷愷身上有多處傷痕，但保母劉彩萱卻說是溢奶，顯然有誤，醫院因此通報檢警單位。經過檢方解剖後，發現愷愷身體多處瘀傷、骨折、牙齒斷裂、指甲被拔光、生殖器燒灼等嚴重外傷，且營養不良，死因為「橫紋肌溶解」。

檢警隨即啟動調查機制，根據外籍看護Mira提供的蒐證影片，以及檢方還原劉氏姊妹手機對話紀錄，拼湊出剴剴在劉家115天悲慘命運，包含劉氏姊妹互傳剴剴遭綁受虐照，還譏笑「死小孩」、「欠揍」、「想一巴掌轟給他死」、「裝死」等語，檢方痛批劉氏姊妹欺負剴剴是沒爸媽保護的孩子，只因看不順眼，就「以虐取樂、為了爽」，提起公訴。案件由台北地院國民法官審理。

一審國民法官最後認定認定劉彩萱、劉若琳姊妹未積極帶剴剴就醫治療，終致剴剴營養不良而身體衰弱、全身至少42處虐待性傷勢伴有憂鬱症而死，因此判處劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳也判刑18年。案件上訴第二審。

高院二審1日收案後，隨即召開接押庭。2姊妹在庭上並未太多表示意見，均認同繼續羈押。最後法官諭知，2人一審均遭重判，且有家人住在國外，恐有逃亡之虞，有羈押之必要，因此裁定羈押3個月。

▼保母劉若琳，夥同姊姊劉彩萱一同虐死愷愷。（圖／記者吳銘峯攝）