暑期「青春專案」正式啟動！金門警大規模臨檢　守護青少年

▲ 金門縣「青春專案」7月1日凌晨正式啟動 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

隨著各級學校進入暑假，為期兩個月的「青春專案」也自今(1)日凌晨正式啟動。金門縣副縣長李文良於6月30日晚間親赴縣警局主持啟動儀式，宣示保護青少年的決心，並要求縣府各局處與警察機關全面動員，針對暑期青少年易出入的營業場所加強稽查。

本次聯合稽查行動共臨檢15處各類誘因場所，查獲「小瑪莉」賭博機1台及賭資4100元，依法依刑法賭博罪及電子遊戲場業管理條例第21條移送金門地檢署偵辦。另有部分場所涉建築、消防、衛生與分區使用等違規事項，將交由相關單位後續處理。

李文良表示，青少年問題備受社會關注，縣府將持續推動打擊毒品、黑幫、詐欺與兒少犯罪等治安措施。他強調，青春專案不僅止於執法，更整合產業、教育、社會、消防等單位組成跨機關稽查小組，從消防安全到網路與求職防詐，全方位守護青少年成長環境。呼籲家長關心孩子暑期生活，安排有意義的休閒與公益活動，引導青少年培養正向生活態度，避免因過度閒暇而誤入歧途。

警察局長黃壬聰指出，暑假期間為青少年偏犯罪高峰期，青春專案特別選在放暑假首日啟動，並同步展開全縣擴大臨檢行動，強化打擊毒品、幫派吸收、性剝削與危險駕駛等問題，確保青少年暑期能在平安與健康中成長。