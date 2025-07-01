法國西班牙8國推「豪華飛航課稅」　包括商務艙旅行

▲法國、西班牙等8國組成跨國聯盟推動對富裕航空乘客課稅。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

法國、西班牙等8國組成跨國聯盟推動對富裕航空乘客課稅，範圍涵蓋商務艙旅客及私人飛機使用者，籌集資金協助貧困國家對抗氣候變遷衝擊。

法新社報導，聯盟成員國數量目前為8個，除了法國與西班牙，還包括肯亞、巴貝多、索馬利亞、貝南、獅子山及安地卡巴布達，將推動更多國家加入機票課稅行列。法國總統府透過聲明表示，這項舉措預計可為全球氣候調適行動挹注更多資金，目標是把至少部分稅收用在「韌性投資和公平轉型」，協助較貧窮國家增加收入。

此前，法國、肯亞、巴貝多三國曾遊說實施「團結稅」制度（solidarity levies），範圍涵蓋航運、化石燃料、塑膠製品及加密貨幣等領域，為氣候行動籌措資金。

依據估算，若全面實施飛航課稅，可望籌得高達1870億歐元資金。

綠色和平組織（Greenpeace）對此表示歡迎，並稱這是向最菁英、污染最嚴重的交通方式徵稅來籌集資金，「讓污染者付費的大膽合作行動不僅公平，更是必要之舉。」

這項宣布是在西班牙舉辦的聯合國發展籌資會議上發表。根據2015年巴黎協定，歷史上碳排放量最大的富裕國家有義務提供資金，協助貧困國家適應氣候變遷所帶來的影響。