漢光41演習10天重點一次看懂　想定增灰帶襲擾、要打「持久戰」

▲作計室聯合作戰計畫處處長董冀星少將說明漢光41號演習相關規劃。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

國防部1日舉行例行記者會，公布國軍「漢光41演習」實兵演練的相關規劃。本次於7月9至18日進行，統合三軍部隊展開10天9夜晝夜連續操演，以聯合作戰計畫為基礎，檢視各戰術層級指揮官臨機決策、參謀組織計畫作為及部隊聯戰行動執行效能。其中，較為不同於以往的演練，演習想定向前延伸至應對灰色地帶襲擾，而且著重於持久作戰，提升整體社會防衛韌性。

首先在「演練構想」部分，國防部表示，演習想定規劃自灰色地帶襲擾起，區分平戰轉換、備戰部署、聯合反登陸、濱海暨灘岸戰鬥、縱深防禦、持久作戰等作戰階段，完整演練防衛作戰各項軍事行動與軍民整合作為。

在各演練階段及課目部分，區分：平戰轉換及備戰部署、聯合反登陸、濱海暨灘岸戰鬥、縱深防禦、持久作戰。

首先，在「平戰轉換及備戰部署」部分，國防部表示，因應敵情威脅挑戰，演習想定向前延伸至應對灰色地帶襲擾，依國軍戰備規定，演練立即備戰操演、提升加強戒備及平戰轉換機制，誘導三軍部隊遂行各項備戰部署工作，以應對共軍犯台可能行動威脅。

第二是「聯合反登陸」，國防部指出，將設定共軍聯合火力打擊與登陸船團海上航渡場景，國軍以保持區域局部空優，遂行要域飛彈防護為重點，並藉聯合情監偵手段建構擊殺鏈，遂行海、空協同及遠距精準打擊，對敵登陸作戰之關鍵戰力進行有效攻擊。

第三為「濱海暨灘岸戰鬥」，國防部表示，模擬共軍對台發起登島作戰，三軍兵力依作戰任務編組，聯合遂行濱海打擊、近岸防禦、反空(機)降、要域火殲及城鄉守備等關鍵行動，檢視聯合作戰整體效能。

第四「縱深防禦」，國防部指出，共軍地面部隊持續向內陸突入，本島各作戰區結合縱深地區城鎮、地形優勢布設多重阻絕，遂行反資敵及逐次抵抗作戰，並持續以聯合火力對突入敵軍、港口、機場行政下卸部隊及後續登陸船團實施打擊，檢視重層縱深防禦部署具體作為。

第五則為「持久作戰」，國防部表示，國軍藉衛戍作戰及核心防衛確保各要域安全，另由部會主導進行「2025城鎮韌性（防空）演習」，演練關鍵基礎設施防護、防空疏散避難、戰災搶救、戰傷救護及災民收容等重要課目，提升整體社會防衛韌性。

▼「漢光41號」演習重點。（圖／國防部簡報）



至於本次的演練重點，國防部表示，基於漢光40號演習實兵演練所獲經驗，除持續檢視去中心化運作、整體後勤支援、連續及聯動原則、交戰規則等項，並強化下列重點課題演練，包括：臨機快速決策程序、強化聯合行動同步效能、建構分散備援韌性、模擬實戰場景演練、提升動員戰力恢復效能、軍民整合協調運作、軍事行動授權機制，以及法律支援軍事行動。

首先，「臨機快速決策程序」，國防部表示，將透過臨機狀況發布，誘導指揮官及幕僚組織啟動快速決策程序，掌握戰機即時下達決心，以肆應實際作戰需求。

第二「強化聯合行動同步效能」，國防部指出，會審視臺澎防衛作戰各項聯合關鍵行動，確立各型部隊支援與被支援關係，並藉聯合行動同步矩陣，使任務編組單位採取協調一致行動，強化聯合作戰效能。

第三「建構分散備援韌性」，國防部表示，是因應共軍對我關鍵戰力實施滲透、破壞與聯合火力打擊風險，各級部隊除落實分散開設、多重選址與訊跡管理等戰力防護工作，將藉持續機動與敏捷應變機制，提升部隊指管及戰場存活韌性。

第四「模擬實戰場景演練」，國防部指出，三軍部隊除以人員、裝備現況設計演練課目，並參據4月份電腦兵推敵我交戰戰力數值，發布各作戰階段輔助狀況，磨練各級指揮官及參謀組織綜合考量敵情威脅與部隊戰損、戰耗，進行戰力重整或轉採應變計畫，模擬真實戰場景況實施演練。

第五「提升動員戰力恢復效能」部分，國防部表示，今(114)年「同心35號」演習結合實兵演練期程，各編實、擴編動員部隊均實施14日教育召集(7月5日至18日)，並區分守備及後備等類型動員部隊，務實檢測後備戰力恢復時長，其中將以步兵206旅為主體，驗證旅級部隊動員效能。

第六「軍民整合協調運作」方面，國防部指出，以國軍聯合作戰機制鏈結縣市聯合應變中心，持續策進軍民整合協調程序，並排訂阻絕設置及反資敵授權、關鍵基礎設施防護與軍、公、民營醫療能量共享等軍民整合課題實施演練，強化全民國防意識。

第七「軍事行動授權機制」，國防部表示，為利三軍部隊獲取備戰部署行動先機，藉明確劃分各項軍事行動授權時機與等級，使支援、被支援單位在指管中斷或複雜戰場環境下，均能確按其作戰任務，去中心化執行軍事行動。

最後第八「法律支援軍事行動」方面，國防部表示，為使國軍各項軍事行動符合國際及國內法規，強化各級在武裝衝突中遵守人道法之信念，演習期間將以法律因素作為作戰任務考量要項，確保各級指揮官在預應威脅或武裝衝突時的正當性。

▼「漢光41號」演習重點。（圖／國防部簡報）

